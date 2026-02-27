Что будет в случае полного провала переговоров: озвучен катастрофический прогноз для фронта

Война на востоке Украины находится в чрезвычайно активной фазе, и Россия активно наращивает производство беспилотных летательных аппаратов, готовясь наносить удары по прифронтовой логистике. Хотя переговоры между сторонами продолжаются, большинство экспертов считают, что наиболее вероятным сценарием остается эскалация боевых действий. Военный аналитик Василий Пехньо подчеркивает, что май станет ключевым месяцем для оценки текущего состояния обеих сторон перед летним периодом, когда боевые действия традиционно набирают интенсивность.

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский говорит о "начале конца войны", однако этот конец может растянуться на значительное время. Позитивным фактором для Украины является то, что несмотря на многочисленные попытки Россия пока не способна прорвать фронт. В течение двух лет фронт фактически стабилизировался, и крупномасштабный прорыв российских сил маловероятен. Однако увеличение количества дронов на базе подразделения "Рубикон" свидетельствует о намерениях врага усиливать атаки беспилотными системами.

Ближайшие планы России предполагают массированные удары по прифронтовой логистике, под угрозой находятся ключевые магистрали, в том числе маршруты Запорожья-Орихов, Павлоград-Покровск, Изюм-Славянск и другие. Для этого враг будет применять весь спектр беспилотников – от недорогих FPV до "Ланцетов" и дронов-маток, способных запускать меньшие аппараты. Это формирует одну из самых больших угроз для украинских поставок на фронте в ближайшее время.

Несмотря на сигналы нового этапа переговоров и активизацию работы переговорной группы с Кириллом Будановым, война остается в критически интенсивной фазе без очевидной тенденции к завершению. Украина готовит альтернативные сценарии на случай провала переговоров, но более реалистичный прогноз предполагает дальнейшее наращивание боевых действий в течение года.

Пехне добавляет, что май станет месяцем оценки не только боевых позиций, но и прогресса реформ новой команды министра Михаила Федорова. Тогда станет понятно, способны ли российские силы реализовать свои наступательные планы или потерпят поражение.

