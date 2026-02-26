logo_ukra

Це питання не зникло з порядку денного: озвучено шокуючу заяву про мету Путіна в Україні
Це питання не зникло з порядку денного: озвучено шокуючу заяву про мету Путіна в Україні

У 1990-х Росія гарантувала безпеку Україні за Будапештським меморандумом, а Київ у відповідь відмовився від третього у світі за потужністю ядерного арсеналу

26 лютого 2026, 13:30
Автор:
Клименко Елена

Підтримка України безпосередньо відповідає національним інтересам Польщі, адже її перемога означатиме зміцнення безпеки всієї Центральної Європи. Натомість поразка Києва лише посилить ризики для Варшави. Про це під час виступу в Сеймі, присвяченого пріоритетам зовнішньої політики Польщі на 2026 рік, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Це питання не зникло з порядку денного: озвучено шокуючу заяву про мету Путіна в Україні

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що відповідальність за розв’язання війни повністю лежить на Росії як державі-агресорі.

"Атаки на цивільне населення, житлові будинки, школи, потяги чи лікарні є грубим порушенням основоположних норм міжнародного права. Путін прагне не миру, а капітуляції", – зазначив Сікорський. 

Очільник польської дипломатії також нагадав про історичний контекст: у 1990-х роках Росія гарантувала безпеку нейтральній Україні в межах Будапештського меморандуму, а Київ у відповідь відмовився від третього за розміром ядерного арсеналу у світі.

За словами міністра, Україна продовжує чинити опір завдяки стійкості своїх військових, солідарності суспільства та підтримці міжнародних партнерів.

"Завдяки мужності своїх солдатів, самопожертві громадян і підтримці союзників у всьому світі, зокрема Польщі, Україна обороняється. Усім, хто вважає, що допомога Україні є непотрібною чи невигідною, слід сказати прямо: ви помиляєтеся", – підкреслив він. 

Як вже писали "Коментарі", У Росії життя громадян помітно погіршилося, однак більшість населення не пов’язує свої труднощі з війною проти України. Через це зміни у владній системі Москви навряд чи відбудуться через народні протести — скоріше, вони можуть стати результатом внутрішніх палацових інтриг. Таку думку висловив голова Комітету економістів України, Андрій Новак.



