Це питання не зникло з порядку денного: озвучено шокуючу заяву про мету Путіна в Україні

Підтримка України безпосередньо відповідає національним інтересам Польщі, адже її перемога означатиме зміцнення безпеки всієї Центральної Європи. Натомість поразка Києва лише посилить ризики для Варшави. Про це під час виступу в Сеймі, присвяченого пріоритетам зовнішньої політики Польщі на 2026 рік, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що відповідальність за розв’язання війни повністю лежить на Росії як державі-агресорі.

"Атаки на цивільне населення, житлові будинки, школи, потяги чи лікарні є грубим порушенням основоположних норм міжнародного права. Путін прагне не миру, а капітуляції", – зазначив Сікорський.

Очільник польської дипломатії також нагадав про історичний контекст: у 1990-х роках Росія гарантувала безпеку нейтральній Україні в межах Будапештського меморандуму, а Київ у відповідь відмовився від третього за розміром ядерного арсеналу у світі.

За словами міністра, Україна продовжує чинити опір завдяки стійкості своїх військових, солідарності суспільства та підтримці міжнародних партнерів.

"Завдяки мужності своїх солдатів, самопожертві громадян і підтримці союзників у всьому світі, зокрема Польщі, Україна обороняється. Усім, хто вважає, що допомога Україні є непотрібною чи невигідною, слід сказати прямо: ви помиляєтеся", – підкреслив він.

