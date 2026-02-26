logo

Этот вопрос не исчез из повестки дня: озвучено шокирующее заявление о цели Путина в Украине

В 1990-х Россия гарантировала безопасность Украины по Будапештскому меморандуму, а Киев в ответ отказался от третьего в мире по мощности ядерного арсенала

26 февраля 2026, 13:30
Поддержка Украины напрямую отвечает национальным интересам Польши, ведь ее победа будет означать укрепление безопасности всей Центральной Европы. В то же время поражение Киева лишь усугубит риски для Варшавы. Об этом во время выступления в Сейме, посвященного приоритетам внешней политики Польши на 2026 год, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Этот вопрос не исчез из повестки дня: озвучено шокирующее заявление о цели Путина в Украине

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что ответственность за развязывание войны полностью лежит на России как государстве-агрессоре.

"Атаки на гражданское население, жилые дома, школы, поезда или больницы являются грубым нарушением основополагающих норм международного права. Путин стремится не к миру, а к капитуляции", – отметил Сикорский.

Глава польской дипломатии также напомнил об историческом контексте: в 1990-х годах Россия гарантировала безопасность нейтральной Украине в рамках Будапештского меморандума, а Киев в ответ отказался от третьего по размеру ядерного арсенала в мире.

По словам министра, Украина продолжает сопротивляться благодаря устойчивости своих военных, солидарности общества и поддержке международных партнеров.

"Благодаря мужеству своих солдат, самопожертвованию граждан и поддержке союзников во всем мире, в частности Польши, Украина обороняется. Всем, кто считает, что помощь Украине ненужна или невыгодна, следует сказать прямо: вы ошибаетесь", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", в России жизнь граждан заметно ухудшилась, однако большинство населения не связывает свои трудности с войной против Украины. Поэтому изменения во властной системе Москвы вряд ли произойдут из-за народных протестов — скорее, они могут стать результатом внутренних дворцовых интриг. Такое мнение высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.



