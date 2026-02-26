У Кремлі вже готуються до найгіршого: озвучено гучний сценарій усунення Путіна

У Росії життя громадян помітно погіршилося, однак більшість населення не пов’язує свої труднощі з війною проти України. Через це зміни у владній системі Москви навряд чи відбудуться через народні протести — скоріше, вони можуть стати результатом внутрішніх палацових інтриг. Таку думку висловив голова Комітету економістів України, Андрій Новак.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, пересічні росіяни, стикаючись із проблемами, звертаються безпосередньо до Путіна, очікуючи, що він вирішить питання місцевих чиновників. "Люди щиро вважають, що причиною їхніх труднощів є регіональні посадовці, хоча вони насправді не мають жодного політичного чи економічного впливу на життя держави", — пояснює експерт.

Новак підкреслює, що історія Росії демонструє: зміни у керівництві зазвичай відбуваються не через масові народні хвилювання, а шляхом закулісних змов. Прикладів цього чимало: Сталін зміцнив владу лише тоді, коли Ленін втратив можливість керувати державою; згодом він сам загинув за неоднозначних обставин. Усунення Лаврентія Берії стало результатом внутрішніх інтриг, а Микиту Хрущова "на пенсію" відправили вузьким колом керівництва КПРС.

На думку Новака, сьогодні в Росії сформовані всі передумови для нового палацового перевороту. Російська політична та бізнес-еліта відчула на собі наслідки міжнародних санкцій: арешт та блокування активів, значне падіння доходів від експорту енергетики, хімічної промисловості, металургії та сільського господарства, обмеження подорожей і доступу до розкішного життя, до якого вони звикли.

"Протягом останніх чотирьох років санкції посилювали тиск на верхівку: від перших обмежень у 2014 році до масштабних пакетів після початку повномасштабної війни. Тож ґрунт для перевороту вже готовий. Залишається питання лише у формі його реалізації та особі, яка зважиться його очолити", — підсумував Новак.

