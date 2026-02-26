В Кремле уже готовятся к самому худшему: озвучен громкий сценарий устранения Путина

В России жизнь граждан заметно ухудшилась, однако большинство населения не увязывает свои трудности с войной против Украины. Поэтому изменения во властной системе Москвы вряд ли произойдут из-за народных протестов — скорее, они могут стать результатом внутренних дворцовых интриг. Такое мнение высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Фото: из открытых источников

По его словам, рядовые россияне, сталкиваясь с проблемами, обращаются непосредственно к Путину, ожидая, что он решит вопрос местных чиновников. "Люди искренне считают, что причиной их трудностей являются региональные чиновники, хотя они действительно не имеют никакого политического или экономического влияния на жизнь государства", — объясняет эксперт.

Новак подчеркивает, что история России демонстрирует: изменения в руководстве обычно происходят не из-за массовых народных волнений, а путем закулисных сговоров. Примеров тому немало: Сталин укрепил власть только тогда, когда Ленин упустил возможность управлять государством; впоследствии он сам погиб при неоднозначных обстоятельствах. Устранение Лаврентия Берии явилось результатом внутренних интриг, а Никиту Хрущева "на пенсию" отправили узким кругом руководства КПСС.

По мнению Новака, сегодня у России сформированы все предпосылки для нового дворцового переворота. Российская политическая и бизнес-элита ощутила на себе последствия международных санкций: арест и блокирование активов, значительное падение доходов от экспорта энергетики, химической промышленности, металлургии и сельского хозяйства, ограничение путешествий и доступ к роскошной жизни, к которой они привыкли.

"В последние четыре года санкции усиливали давление на верхушку: от первых ограничений в 2014 году до масштабных пакетов после начала полномасштабной войны. Так что почва для переворота уже готова. Остается вопрос только в форме его реализации и лицу, которое решится возглавить его", — подытожил Новак.

Как уже писали "Комментарии", в Варшаве начали адаптировать столичное метро для использования в чрезвычайных ситуациях, включая функцию укрытий. Об этом мэр города Рафал Тшасковский сообщил в соцсети X 21 февраля, опубликовав соответствующее видео.