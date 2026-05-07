Ще рік тому таке здавалося немислимим: на що Україна перетворила фронт

Українська армія створила одну з найскладніших оборонних систем сучасної війни, перетворивши лінію фронту на багаторівневу мережу пасток, мінних полів та антидронових укріплень. Як пише Forbes, еволюція української оборони стала відповіддю на зміну тактики російської армії, яка все частіше робить ставку не на бронетехніку, а на піхоту та безпілотники.

Ще на початку повномасштабного вторгнення інженерні зміцнення ЗСУ відіграли ключову роль у захисті Києва. Проте за три роки війни ця система кардинально змінилася. Тепер йдеться вже не просто про траншеї та опорні пункти, а про глибоку оборонну мережу, яка не лише стримує ворога, а й завдає йому прямих втрат.

Начальник інженерних військ ЗСУ Василь Сиротенко заявив на форумі "Бойова інженерія та логістика 2026", що Україна перейшла до концепції "стійкої оборони". За його словами, основу системи складають багатокілометрові смуги перешкод: колючий дріт, протитанкові рови, бетонні "зуби дракона" та мінні загородження, розміщені одразу на кількох рубежах.

При цьому українські інженери активно використовують дрони та наземні роботи для дистанційного мінування та створення нових перешкод прямо під час бойових дій. Багато позицій тепер будуються максимально потай і оснащуються захистом від FPV-дронів і високоточних ударів.

Деякі зміцнення настільки міцні, що російським військам доводиться застосовувати протитанкові міни ТМ-62 для знищення входів у бункери. Крім того, шляхи постачання та ротації прикриваються спеціальними антидроновими сітками, які на окремих напрямках розтягуються на десятки кілометрів.

За даними Forbes, Україна вже працює над наступним етапом оборони – безпілотними укріпленими позиціями з елементами штучного інтелекту. Такі системи зможуть самостійно вести спостереження, забезпечувати ППО та підтримувати вогонь без постійної присутності військових.

Експерти зазначають: поки Росія намагається шукати нові способи прориву фронту, Україна перетворює оборону на високотехнологічну систему виживання та знищення супротивника.

