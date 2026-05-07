Еще год назад такое казалось немыслимым: во что Украина превратила фронт

Украинская армия создала одну из самых сложных оборонительных систем современной войны, превратив линию фронта в многоуровневую сеть ловушек, минных полей и антидроновых укреплений. Как пишет Forbes, эволюция украинской обороны стала ответом на изменение тактики российской армии, которая все чаще делает ставку не на бронетехнику, а на пехоту и беспилотники.

Еще в начале полномасштабного вторжения инженерные укрепления ВСУ сыграли ключевую роль в защите Киева. Однако за три года войны эта система кардинально изменилась. Теперь речь идет уже не просто о траншеях и опорных пунктах, а о глубокой оборонительной сети, которая не только сдерживает врага, но и наносит ему прямые потери.

Начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко заявил на форуме "Боевая инженерия и логистика 2026", что Украина перешла к концепции "устойчивой обороны". По его словам, основу системы составляют многокилометровые полосы препятствий: колючая проволока, противотанковые рвы, бетонные "зубы дракона" и минные заграждения, размещенные сразу на нескольких рубежах.

При этом украинские инженеры активно используют дроны и наземных роботов для дистанционного минирования и создания новых препятствий прямо во время боевых действий. Многие позиции теперь строятся максимально скрытно и оснащаются защитой от FPV-дронов и высокоточных ударов.

Некоторые укрепления настолько прочны, что российским войскам приходится применять противотанковые мины ТМ-62 для уничтожения входов в бункеры. Кроме того, пути снабжения и ротации прикрываются специальными антидроновыми сетками, которые на отдельных направлениях растягиваются на десятки километров.

По данным Forbes, Украина уже работает над следующим этапом обороны — беспилотными укрепленными позициями с элементами искусственного интеллекта. Такие системы смогут самостоятельно вести наблюдение, обеспечивать ПВО и поддерживать огонь без постоянного присутствия военных.

Эксперты отмечают: пока Россия пытается искать новые способы прорыва фронта, Украина превращает оборону в высокотехнологичную систему выживания и уничтожения противника.

