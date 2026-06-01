Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ще одну лікарню окупанти атакували сьогодні: там знаходилися немовлята та жінка під час пологів
Ще одну лікарню окупанти атакували сьогодні: там знаходилися немовлята та жінка під час пологів

Понад 30 вибитих вікон та понівечений фасад: Олег Кіпер розповів про наслідки цинічного удару по медзакладу

1 червня 2026, 17:06
Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовано нищити медичну інфраструктуру України, обираючи мішенями найбільш вразливі категорії цивільного населення. Черговий обстріл зафіксовано на початку доби у прибережному регіоні.

Ще одну лікарню окупанти атакували сьогодні: там знаходилися немовлята та жінка під час пологів

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Цього ранку ворог завдав чергового цинічного удару, — повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, — по цивільній інфраструктурі півдня Одещини".

Влучання припало безпосередньо по території гуманітарного об'єкта, що призвело до серйозних пошкоджень лікувальних корпусів.

"В результаті атаки пошкоджено пологове відділення, — зазначив очільник ОВА, деталізуючи наслідки прильоту, — та адміністративні будівлі лікарні".

Вибухова хвиля та уламки завдали будівлі значних архітектурних збитків, порушивши її функціональність.

"У медзакладі пошкоджено фасад, двері, — додав керівник області, — та понад 30 вікон".

Найбільша загроза під час повітряного нападу існувала для пацієнток, які перебували у спеціалізованому крилі лікарні. Багато з них через фізіологічний стан не могли швидко евакуюватися.

"У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, — наголосив Олег Кіпер, описуючи драматизм ситуації, — одна жінка — при пологах".

Попри колосальні ризики для життя людей, трагедії вдалося уникнути завдяки злагодженим діям і везінню.

"На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали", — резюмував голова адміністрації.

Наразі на території медичного комплексу працюють усі профільні відомства та комунальні служби, які оперативно закривають віконні прорізи та розчищають завали. За словами Кіпера, на місці влучання безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень росіяни атакували лікарню в Конотопі.



