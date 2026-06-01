Ще одну лікарню окупанти атакували сьогодні: там знаходилися немовлята та жінка під час пологів

Недилько Ксения
Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямовано нищити медичну інфраструктуру України, обираючи мішенями найбільш вразливі категорії цивільного населення. Черговий обстріл зафіксовано на початку доби у прибережному регіоні.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Влучання припало безпосередньо по території гуманітарного об'єкта, що призвело до серйозних пошкоджень лікувальних корпусів.
Вибухова хвиля та уламки завдали будівлі значних архітектурних збитків, порушивши її функціональність.
Найбільша загроза під час повітряного нападу існувала для пацієнток, які перебували у спеціалізованому крилі лікарні. Багато з них через фізіологічний стан не могли швидко евакуюватися.
Попри колосальні ризики для життя людей, трагедії вдалося уникнути завдяки злагодженим діям і везінню.
Наразі на території медичного комплексу працюють усі профільні відомства та комунальні служби, які оперативно закривають віконні прорізи та розчищають завали. За словами Кіпера, на місці влучання безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
