Еще одну больницу оккупанты атаковали сегодня: там находились младенцы и женщина во время родов

Недилько Ксения
Российские оккупационные войска продолжают целенаправленно уничтожать медицинскую инфраструктуру Украины, выбирая мишенями наиболее уязвимые категории гражданского населения. Очередной обстрел зафиксирован в начале суток в прибрежном регионе.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Попадание пришлось непосредственно по территории гуманитарного объекта, что привело к серьезным повреждениям лечебных корпусов.
Взрывная волна и обломки нанесли зданию значительный архитектурный ущерб, нарушив его функциональность.
Наибольшая угроза при воздушном ударе существовала для пациенток, находившихся в специализированном крыле больницы. Многие из-за физиологического состояния не могли быстро эвакуироваться.
Несмотря на колоссальные риски для жизни людей, трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям и везению.
На территории медицинского комплекса работают все профильные ведомства и коммунальные службы, которые оперативно закрывают оконные проемы и расчищают завалы. По словам Кипера, на месте попадания непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
