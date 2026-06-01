Российские оккупационные войска продолжают целенаправленно уничтожать медицинскую инфраструктуру Украины, выбирая мишенями наиболее уязвимые категории гражданского населения. Очередной обстрел зафиксирован в начале суток в прибрежном регионе.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В это утро враг нанес очередной циничный удар, — сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, — по гражданской инфраструктуре юга Одесщины".

Попадание пришлось непосредственно по территории гуманитарного объекта, что привело к серьезным повреждениям лечебных корпусов.

"В результате атаки повреждено родильное отделение, — отметил глава ОВА, детализируя последствия прилета, — и административные здания больницы".

Взрывная волна и обломки нанесли зданию значительный архитектурный ущерб, нарушив его функциональность.

"В медучреждении поврежден фасад, двери, — добавил руководитель области, — и более 30 окон".

Наибольшая угроза при воздушном ударе существовала для пациенток, находившихся в специализированном крыле больницы. Многие из-за физиологического состояния не могли быстро эвакуироваться.

"В отделении находились 6 рожениц с младенцами, — подчеркнул Олег Кипер, описывая драматизм ситуации, — одна женщина — при родах".

Несмотря на колоссальные риски для жизни людей, трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям и везению.

"К счастью, пациентки и персонал не пострадали", — резюмировал глава администрации.

На территории медицинского комплекса работают все профильные ведомства и коммунальные службы, которые оперативно закрывают оконные проемы и расчищают завалы. По словам Кипера, на месте попадания непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем россияне атаковали больницу в Конотопе.