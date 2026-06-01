У Конотопі окупанти вдарили по лікарні: що відомо про загиблих та руйнування

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російські війська сьогодні вдень здійснили черговий цілеспрямований акт терору проти цивільної інфраструктури Сумської області. Під безпосереднім ударом опинився медичний заклад.
Ілюстративне фото
Атака відбулася посеред дня, а її деталі викликали бурхливу та емоційну реакцію місцевої влади.
Він не стримував емоцій, оцінюючи цинічні дії російської армії щодо поранених та лікарів.
Майже одразу в інформаційному просторі почали з'являтися припущення, ніби руйнування спричинені лише уламками збитої повітряної цілі. Проте мер категорично спростував подібні заяви.
За його словами, траєкторія руху безпілотного апарата не залишає сумнівів у справжніх намірах ворога.
Семеніхін окремо акцентував на тому, що загарбники чітко бачили та координували свій маршрут, обравши мішенню саме гуманітарний об'єкт.
Наразі на місці влучання працюють екстрені служби для ліквідації наслідків прильоту. Інформація щодо масштабів руйнувань корпусу лікарні та можливих постраждалих серед пацієнтів і медперсоналу наразі уточнюється.