У Конотопі окупанти вдарили по лікарні: що відомо про загиблих та руйнування

Російські війська сьогодні вдень здійснили черговий цілеспрямований акт терору проти цивільної інфраструктури Сумської області. Під безпосереднім ударом опинився медичний заклад.

Атака відбулася посеред дня, а її деталі викликали бурхливу та емоційну реакцію місцевої влади.

"Кац*пи щойно вдарили по нашій лікарні!" — оперативно повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін у своєму офіційному зверненні.

Він не стримував емоцій, оцінюючи цинічні дії російської армії щодо поранених та лікарів.

"Мразота!" — різко висловився очільник міста.

Майже одразу в інформаційному просторі почали з'являтися припущення, ніби руйнування спричинені лише уламками збитої повітряної цілі. Проте мер категорично спростував подібні заяви.

За його словами, траєкторія руху безпілотного апарата не залишає сумнівів у справжніх намірах ворога.

"Це було не падіння шахеду, як дехто пише, — категорично підкреслив посадовець, — а саме УДАР!".

Семеніхін окремо акцентував на тому, що загарбники чітко бачили та координували свій маршрут, обравши мішенню саме гуманітарний об'єкт.

"Він заходив на удар саме по лікарні", — підсумував міський голова.

Наразі на місці влучання працюють екстрені служби для ліквідації наслідків прильоту. Інформація щодо масштабів руйнувань корпусу лікарні та можливих постраждалих серед пацієнтів і медперсоналу наразі уточнюється.

Попередньо Семеніхін повідомив, що "Просто ДИВОМ і дякуючи Богові жертв і постраждалих немає". Відомо, що пошкодження дістали будівлі лікарні.