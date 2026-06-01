logo

BTC/USD

72468

ETH/USD

1979.8

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Конотопе оккупанты ударили по больнице: что известно о погибших и разрушениях
commentss НОВОСТИ Все новости

В Конотопе оккупанты ударили по больнице: что известно о погибших и разрушениях

«Он целенаправленно шел на удар»: Семенихин сообщил о прямой атаке российского дрона на больницу

1 июня 2026, 14:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские войска сегодня днем совершили очередной целенаправленный акт террора против гражданской инфраструктуры Сумской области. Под непосредственным ударом оказалось медицинское учреждение.

В Конотопе оккупанты ударили по больнице: что известно о погибших и разрушениях

Иллюстративное фото

Атака произошла в середине дня, а ее детали вызвали бурную и эмоциональную реакцию местных властей.

"Кац*пы только что ударили по нашей больнице!" — оперативно сообщил Конотопа городской голова Артем Семенихин в своем официальном обращении.

Он не сдерживал эмоций, оценивая цинические действия российской армии по отношению к раненым и врачам.

"Мрази!" — резко высказался глава города.

Почти сразу в информационном пространстве стали появляться предположения, что разрушения вызваны лишь обломками сбитой воздушной цели. Однако мэр категорически опроверг подобные заявления.

По его словам, траектория движения беспилотного аппарата не оставляет сомнений в подлинных намерениях врага.

"Это было не падение шахеда, как некоторые пишет, — категорически подчеркнул чиновник, — а именно УДАР!".

Семенихин особо акцентировал внимание на том, что захватчики четко видели и координировали свой маршрут, избрав мишенью именно гуманитарный объект.

"Он заходил на удар именно по больнице", — подытожил городской голова.

На месте попадания работают экстренные службы для ликвидации последствий прилета. Информация о масштабах разрушений корпуса больницы и возможных пострадавших среди пациентов и медперсонала уточняется.

Предварительно Семенихин сообщил, что "Просто ЧУДОМ и благодаря Богу жертв и пострадавших нет". Известно, что повреждения получили здания больницы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости