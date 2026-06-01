В Конотопе оккупанты ударили по больнице: что известно о погибших и разрушениях

Недилько Ксения
Российские войска сегодня днем совершили очередной целенаправленный акт террора против гражданской инфраструктуры Сумской области. Под непосредственным ударом оказалось медицинское учреждение.
Атака произошла в середине дня, а ее детали вызвали бурную и эмоциональную реакцию местных властей.
Он не сдерживал эмоций, оценивая цинические действия российской армии по отношению к раненым и врачам.
Почти сразу в информационном пространстве стали появляться предположения, что разрушения вызваны лишь обломками сбитой воздушной цели. Однако мэр категорически опроверг подобные заявления.
По его словам, траектория движения беспилотного аппарата не оставляет сомнений в подлинных намерениях врага.
Семенихин особо акцентировал внимание на том, что захватчики четко видели и координировали свой маршрут, избрав мишенью именно гуманитарный объект.
На месте попадания работают экстренные службы для ликвидации последствий прилета. Информация о масштабах разрушений корпуса больницы и возможных пострадавших среди пациентов и медперсонала уточняется.