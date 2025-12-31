logo_ukra

«Ще одного героя Росії хоче»: у ЗСУ висміяли російського генерала, який знову «звільняє» Куп'янськ
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ще одного героя Росії хоче»: у ЗСУ висміяли російського генерала, який знову «звільняє» Куп’янськ

У ЗСУ запевняють, що місто залишається під контролем українських військ, там проводять зачистку від російських загарбників

31 грудня 2025, 23:10
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Силах оборони України іронічно відреагували на чергову заяву командування російських окупантів про "звільнення" Куп’янська.  

«Ще одного героя Росії хоче»: у ЗСУ висміяли російського генерала, який знову «звільняє» Куп’янськ

У Куп’янську тривають бої. Фото: з відкритих джерел

Нині місто залишається під контролем українських військ, там проводять зачистку від російських загарбників. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. 

Військовий прокоментував заяву російського генерала Сергія Кузовльова, який вкотре "звільняє" Куп’янськ. 

"Він же вже "звільнив" Куп’янськ. А тепер збирається звільняти його ще раз. Певно, ще одного героя Росії хоче", — сказав Трегубов.

За його словами, такі заяви можливі тільки в "альтернативній реальності, яка не підлягає законам логіки".

Трегубов запевнив, що війська РФ зараз не здатні прорватися до міста. Хоча фіксуються накопичення сил ворога і спроби просування, станом на цей час вони безрезультатні.

"Їхня присутність у місті швидко тане. Зараз там кількадесят осіб, які ховаються по підвалах, і ця кількість зменшується", — сказав речник.

Стає неможливим також ефективне постачання окупантів у Куп’янську. А   заяви російських пропагандистів про нібито "наступ з Куп’янська" Трегубов назвав абсурдними, адже ті сили, які ще залишаються в місті, фактично оточені. 

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше президент України Володимир Зеленський спростував заяви росіян про нібито захоплення Куп’янська на Харківщині. За його словами, українські захисники вичистили вже майже всіх окупантів з міста.

Міністерство оборони РФ ще 20 листопада заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували цю інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк.



