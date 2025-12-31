«Еще одного героя России хочет»: в ВСУ высмеяли российского генерала, опять «освобождающего» Купянск

Рубрики
В Силах обороны Украины иронически отреагировали на очередное заявление командования российских окупантов об "освобождении" Купянска.
В Купянске продолжаются бои. Фото: из открытых источников
Сейчас город остается под контролем украинских войск, там производят зачистку от российских захватчиков. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Военный прокомментировал заявление российского генерала Сергея Кузовлева, который "освобождает" Купянск.
"Он же уже "освободил" Купянск. А теперь собирается "освобождать" его еще раз. Видимо, еще одного героя России хочет", — сказал Трегубов.
По его словам, такие заявления возможны только в "альтернативной реальности, не подлежащей законам логики".
Трегубов заверил, что войска РФ сейчас не способны прорваться в город. Хотя фиксируются накопления сил врага и попытки продвижения, по состоянию на данный момент они безрезультатны.
"Их присутствие в городе быстро тает. Сейчас там несколько десятков человек, которые прячутся по подвалам, и это количество уменьшается", — сказал спикер.
Становится невозможной также эффективная поставка окупантов в Купянске. А заявления российских пропагандистов о якобы "наступлении из Купянска" Трегубов назвал абсурдными, ведь те силы, которые еще остаются в городе, фактически окружены.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления россиян о якобы захвате Купянска в Харьковской области. По его словам, украинские защитники вычистили уже почти всех окупантов из города.
Министерство обороны РФ еще 20 ноября заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли эту информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.