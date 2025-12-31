«Еще одного героя России хочет»: в ВСУ высмеяли российского генерала, опять «освобождающего» Купянск

В Силах обороны Украины иронически отреагировали на очередное заявление командования российских окупантов об "освобождении" Купянска.

В Купянске продолжаются бои. Фото: из открытых источников

Сейчас город остается под контролем украинских войск, там производят зачистку от российских захватчиков. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Военный прокомментировал заявление российского генерала Сергея Кузовлева, который "освобождает" Купянск.

"Он же уже "освободил" Купянск. А теперь собирается "освобождать" его еще раз. Видимо, еще одного героя России хочет", — сказал Трегубов.

По его словам, такие заявления возможны только в "альтернативной реальности, не подлежащей законам логики".

Трегубов заверил, что войска РФ сейчас не способны прорваться в город. Хотя фиксируются накопления сил врага и попытки продвижения, по состоянию на данный момент они безрезультатны.

"Их присутствие в городе быстро тает. Сейчас там несколько десятков человек, которые прячутся по подвалам, и это количество уменьшается", — сказал спикер.

Становится невозможной также эффективная поставка окупантов в Купянске. А заявления российских пропагандистов о якобы "наступлении из Купянска" Трегубов назвал абсурдными, ведь те силы, которые еще остаются в городе, фактически окружены.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления россиян о якобы захвате Купянска в Харьковской области. По его словам, украинские защитники вычистили уже почти всех окупантов из города.

Министерство обороны РФ еще 20 ноября заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли эту информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.