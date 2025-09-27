logo_ukra

Ще одна країна просить Трампа допомогти з переговорами, заради миру
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще одна країна просить Трампа допомогти з переговорами, заради миру

Південна Корея вважає, що Трамп може допомогти у діалозі з Північною Кореєю, яка останнім часом надто вороже налаштована

27 вересня 2025, 14:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Південна Корея попросила президента США Дональда Трампа виступити посередником у діалозі з КНДР та зменшити військову напруженість у регіоні. Про це йдеться у заяві президента Південної Кореї Лі Чже Мена, яку цитує Sky News.

Ще одна країна просить Трампа допомогти з переговорами, заради миру

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Президент Південної Кореї звернувся до американського лідера із проханням стати "миротворцем". Він попросив американського лідера спробувати повернути північнокорейського диктатора Кім Чен Іна до переговорів.

За словами міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хена, Трамп нібито прийняв цю пропозицію.

Глава МЗС сказав, що президент США "висловив свою готовність знову співпрацювати з Північною Кореєю", хоча Білий дім поки не повідомляв про це.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай не згоден із президентом США Дональдом Трампом про змову лідерів КНР Сі Цзіньпіна, Північної Кореї Кім Чен Іна та Росії Володимира Путіна проти Америки. Насправді нічого такого немає. Таку заяву озвучив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, повідомляє Le Monde.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Північна Корея надавала допомогу Росії у війні проти України – направила до РФ тисячі військових, які перебували, зокрема, в Курській області.

За даними розвідки Південної Кореї, повідомляє DeepState, близько двох тисяч військовослужбовців КНДР вже загинули на війні в Україні. При цьому КНДР може додатково направити до Росії ще близько 6000 військових для участі у війні проти України.

"З жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців та зброю для підтримки військових зусиль Росії" — пише інформаційне агентство Yonhap Korea.




Джерело: https://news.sky.com/story/un-latest-zelenskyy-to-address-general-assembly-after-trumps-big-shift-on-ukraine-13435340
