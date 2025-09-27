Южная Корея попросила президента США Дональда Трампа выступить посредником в диалоге с КНДР и уменьшить военную напряженность в регионе. Об этом говорится в заявлении президента Южной Кореи Ли Чжэ Мэна, которого цитирует Sky News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент Южной Кореи обратился к американскому лидеру с просьбой стать "миротворцем". Он попросил американского лидера попытаться вернуть северокорейского диктатора Ким Чен Ына к переговорам.

По словам министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена, Трамп якобы принял это предложение.

Глава МИД сказал, что президент США "выразил свою готовность снова сотрудничать с Северной Кореей", хотя Белый дом пока не сообщал об этом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай не согласен с президентом США Дональдом Трампом о заговоре лидеров КНР Си Цзиньпина, Северной Кореи Ким Чен Ина и России Владимира Путина против Америки. На самом деле, ничего такого нет. Такое заявление озвучил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, сообщает Le Monde.

Также издание "Комментарии" сообщало – Северная Корея оказывала помощь России в войне против Украины — направила в РФ тысячи военных, которые находились, в том числе, в Курской области.

По данным разведки Южной Кореи, как сообщает DeepState, около двух тысяч военнослужащих КНДР уже погибли на войне в Украине. При этом КНДР может дополнительно направить в Россию еще около 6000 военных для участия в войне против Украины.

"С октября прошлого года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих и обычное оружие для поддержки военных усилий России" — пишет информационное агентство Yonhap Korea.



