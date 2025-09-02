Северная Корея оказывала помощь России в войне против Украины — направила в РФ тысячи военных, которые находились, в том числе, в Курской области.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По данным разведки Южной Кореи, как сообщает DeepState, около двух тысяч военнослужащих КНДР уже погибли на войне в Украине. При этом КНДР может дополнительно направить в Россию еще около 6000 военных для участия в войне против Украины.

"С октября прошлого года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих и обычное оружие для поддержки военных усилий России" — пишет информационное агентство Yonhap Korea.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине действует немало диверсионных групп врага. Так что критически необходимо усилить контрдиверсионную деятельность.

Об этом рассказал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. По его словам, в 2024 году диверсионные группы врага, например, не только проникали в Волчанск (во время повторной атаки на город), но и свободно передвигались в других городах, даже в Харькове.

По его словам, уже было несколько убийств, которые в Украине не предупредили, а "догоняли преступников". А это, по убеждению командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ, самое плохое, что может быть, потому что жизнь уже потеряна и диверсия уже сделана. Он посоветовал народным депутатам выяснить у правительства, есть ли стратегия реформы Министерства внутренних дел, ориентированная именно на войну, именно на теракты.

По его словам, такие убийства могут быть только первыми ласточками. Россия, вероятно, сможет применять дроны для убийств на территории Украины.



