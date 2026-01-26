Ще один відступ рф: російські війська кинули позиції

Російські війська покинули свої позиції на острові Олексіївський у Херсонській області. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Ситуація на острові Олексіївський на Херсонщині

За його словами, відхід противника став наслідком активних дій українських підрозділів, а також низького морально-психологічного стану російських військових. Острів використовувався ворогом для розміщення спостережних постів.

У коментарі "Українській правді" Волошин уточнив, що йдеться про ділянку між Олешками та Антонівським мостом. Саме там окупанти намагалися утримувати свої позиції, однак були змушені їх залишити.

Речник наголосив, що наразі російські війська не мають можливості відновити присутність на цій території, а контроль над районом утримують Сили оборони України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г рупа спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно виконала бойове завдання в міській забудові Куп’янська. Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили позиції російських військовослужбовців, які облаштувалися у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.

Після підтвердження даних було ухвалено рішення про проведення прямих дій. У результаті блискавичної спецоперації українські бійці знищили двох окупантів, ще двох захопили в полон. Операція пройшла без втрат з українського боку. Дії групи ССО мали важливе тактичне значення — вони безпосередньо сприяли суміжним підрозділам Сил оборони у звільненні центральної частини Куп’янська від присутності ворога.

