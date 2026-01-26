logo

НОВОСТИ

Еще одно отступление России: российские войска бросили позиции

Российские оккупанты оставили позиции на острове Алексеевский в Херсонской области после активных действий Сил обороны Украины и падения морального положения

26 января 2026, 19:21
Автор:
Ткачова Марія

Российские войска покинули свои позиции на острове Алексеевский в Херсонской области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин .

Ситуация на острове Алексеевский в Херсонской области

По его словам, уход противника стал следствием активных действий украинских подразделений, а также низкого морально-психологического состояния российских военных. Остров использовался врагом для размещения наблюдательных постов.

В комментарии "Украинской правде" Волошин уточнил, что речь идет о участке между Олешками и Антоновским мостом. Там оккупанты пытались удерживать свои позиции, однако были вынуждены их оставить.

Спикер отметил, что у российских войск нет возможности возобновить присутствие на этой территории, а контроль над районом удерживают Силы обороны Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ успешно выполнила боевую задачу в городской застройке Купянска. Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили позиции российских военнослужащих, которые обосновались в разрушенном супермаркете и рядом жилом доме.
После подтверждения данных было принято решение о совершении прямых действий. В результате молниеносной спецоперации украинские бойцы уничтожили двух окупантов, еще двоих захватили в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны. Действия группы ССО имели важное тактическое значение — они способствовали смежным подразделениям Сил обороны в освобождении центральной части Купянска от присутствия врага.



Источник: https://t.me/weukrainetv/132457
