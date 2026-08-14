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Ще один населений пункт під українським прапором: звідки морпіхи та десантники вибили окупантів

Бійці 505-го батальйону морської піхоти та 79-ї бригади за дві доби зламали спротив росіян і повністю зачистили Товсте на Донеччині

14 серпня 2026, 07:17
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Кравцев Сергей

Українські військові провели успішну операцію зі звільнення села Товсте на Донеччині. Населений пункт повністю зачистили від російських окупантів, після чого над ним знову замайорів український прапор. Про це повідомили у 505-му окремому батальйоні морської піхоти.

Ще один населений пункт під українським прапором: звідки морпіхи та десантники вибили окупантів

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Операція розпочалася 10 червня. До штурму долучилися морпіхи 505-го батальйону та бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військові діяли спільно, координуючи дії безпосередньо під час просування населеним пунктом.

Важливу роль у проведенні операції відіграли безпілотники. Розвідувальні БПЛА допомагали виявляти позиції російських військ, тоді як ударні дрони підтримували штурмові групи та коригували вогонь.

За словами військових, уже 12 червня опір окупантів був остаточно зламаний. Українські підрозділи завершили зачистку Товстого та встановили над селом державний прапор.

У 505-му батальйоні наголосили, що результату вдалося досягти завдяки спільній роботі кількох складових Сил оборони – морської піхоти, десантників та операторів безпілотних систем.

Військові закликали підтримувати українську армію, наголосивши, що звільнення кожного населеного пункту наближає момент, коли синьо-жовтий прапор повернеться на всі тимчасово окуповані території України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські захисники досягли значних успіхів під час проведення масштабної військової операції на Олександрівському напрямку. Завдяки успішним діям Сил оборони вдалося повністю деокупувати та повернути під юрисдикцію України 26 сіл. Про це офіційно заявив Президент України Володимир Зеленський.




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Джерело: https://www.facebook.com/reel/2557315301383277/?__cft__%5B0%5D=AZYYTzlweHhDRFlU45u1BE0xyLCoupvFjsYH2pv-fLXZVdcvgKmUQiyiyYiTBkxOkHlA4ztQJKxkme3bxlz81cPfkp-7BaS1E9mU0NqaWp3DuKbek-9EjkTplqVfwIYPN2i2rxalMjlF-0TvJhUJ0LlDmf_iuYla1_b80CtnZgqPbZjrRK_QnP2FYbtuYcHP
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