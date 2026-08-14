Украинские военные провели успешную операцию по освобождению села Толстое Донецкой области. Населенный пункт полностью зачистили от российских оккупантов, после чего над ним снова взвился украинский флаг. Об этом сообщили в 505-м отдельном батальоне морской пехоты.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Операция началась 10 июня. К штурму присоединились морпехи 505 батальона и бойцы 2-го десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Военные действовали совместно, координируя действия непосредственно при продвижении по населенному пункту.

Важную роль в проведении операции сыграли беспилотники. Разведывательные БПЛА помогали выявлять позиции русских войск, в то время как ударные дроны поддерживали штурмовые группы и корректировали огонь.

По словам военных, уже 12 июня сопротивление окупантов было окончательно сломлено. Украинские подразделения завершили зачистку Толстого и установили над селом государственный флаг.

В 505-м батальоне подчеркнули, что результата удалось достичь благодаря совместной работе нескольких составляющих сил обороны – морской пехоты, десантников и операторов беспилотных систем.

Военные призвали поддерживать украинскую армию, подчеркнув, что освобождение каждого населенного пункта приближает момент, когда сине-желтое знамя вернется на все временно оккупированные территории Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники добились значительных успехов во время проведения масштабной военной операции на Александровском направлении. Благодаря успешным действиям сил обороны удалось полностью деоккупировать и вернуть под юрисдикцию Украины 26 сел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.



