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Еще один населенный пункт под украинским флагом: откуда морпехи и десантники выбили оккупантов

Бойцы 505-го батальона морской пехоты и 79-й бригады за двое суток сломили сопротивление россиян и полностью зачистили Толстое в Донецкой области

14 августа 2026, 07:17
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Кравцев Сергей

Украинские военные провели успешную операцию по освобождению села Толстое Донецкой области. Населенный пункт полностью зачистили от российских оккупантов, после чего над ним снова взвился украинский флаг. Об этом сообщили в 505-м отдельном батальоне морской пехоты.

Еще один населенный пункт под украинским флагом: откуда морпехи и десантники выбили оккупантов

ВСУ. Фото: из открытых источников

Операция началась 10 июня. К штурму присоединились морпехи 505 батальона и бойцы 2-го десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Военные действовали совместно, координируя действия непосредственно при продвижении по населенному пункту.

Важную роль в проведении операции сыграли беспилотники. Разведывательные БПЛА помогали выявлять позиции русских войск, в то время как ударные дроны поддерживали штурмовые группы и корректировали огонь.

По словам военных, уже 12 июня сопротивление окупантов было окончательно сломлено. Украинские подразделения завершили зачистку Толстого и установили над селом государственный флаг.

В 505-м батальоне подчеркнули, что результата удалось достичь благодаря совместной работе нескольких составляющих сил обороны – морской пехоты, десантников и операторов беспилотных систем.

Военные призвали поддерживать украинскую армию, подчеркнув, что освобождение каждого населенного пункта приближает момент, когда сине-желтое знамя вернется на все временно оккупированные территории Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники добились значительных успехов во время проведения масштабной военной операции на Александровском направлении. Благодаря успешным действиям сил обороны удалось полностью деоккупировать и вернуть под юрисдикцию Украины 26 сел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.




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Источник: https://www.facebook.com/reel/2557315301383277/?__cft__%5B0%5D=AZYYTzlweHhDRFlU45u1BE0xyLCoupvFjsYH2pv-fLXZVdcvgKmUQiyiyYiTBkxOkHlA4ztQJKxkme3bxlz81cPfkp-7BaS1E9mU0NqaWp3DuKbek-9EjkTplqVfwIYPN2i2rxalMjlF-0TvJhUJ0LlDmf_iuYla1_b80CtnZgqPbZjrRK_QnP2FYbtuYcHP
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