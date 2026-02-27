Ще один дзвіночок для Путіна: Лондон та Париж готують десант для України

Британські та французькі десантники завершили фінальний етап підготовки до можливої миротворчої місії в Україні. Як повідомляє The Telegraph, навчання у Бретані стали частиною маневрів "Оріон" і завершаться 3 березня. Їхній сценарій передбачає розгортання сил у будь-якій точці країн НАТО – у тому числі й у разі укладання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Десант із Британії та Франції. Фото: з відкритих джерел

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявляв, що Лондон та Париж готові очолити миротворчий контингент в Україні після припинення вогню.

За даними видання, у тренуваннях брали участь понад 600 військовослужбовців 16-ї повітряно-десантної бригади Британії разом із бійцями 11-ї парашутно-десантної бригади Франції. Загалом в "Оріоні" задіяно близько двох тисяч військових двох країн.

Десантники відпрацювали потайливу висадку, знищення умовних засобів ППО, захоплення плацдарму та відбиття атак. В операції брав участь і італійський взвод, а постачання здійснювалося з літака RAF A400M. Навчання проходили під контролем французького штабу на базі Орлеан-Брісі.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив про готовність Британії та Франції направити п'ять тисяч військовослужбовців кожна. Проте чисельність британської армії скоротилася приблизно до 70 тисяч – це мінімум за більш як два століття.

Міністр збройних сил Аль Карнс попередив, що країна залишається від трьох до п'яти років до ризику серйозного конфлікту з великою державою. За його словами, армії необхідно прискорено модернізуватись, щоб відповідати викликам XXI століття.

