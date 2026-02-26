Кремль, вероятно, добился успеха в информационно-психологической операции, направленной на влияние на решение британско-французской "Коалиции желающих". Об этом говорится в новом отчете Институт исследования войны (ISW).

Коалиция желающих. Фото: из открытых источников

По данным The Telegraph, отдельные участники коалиции приватно заявили, что их участие в развертывании войск для обеспечения безопасности послевоенной Украины будет зависеть от согласия российского президента Владимир Путин. Некоторые дипломаты считают, что такими заявлениями Европа фактически дает Москве право вето на собственные решения.

Аналитики ISW объясняют это результатом многомесячной кампании "рефлексивного контроля" – тактики, при которой Россия пытается заставить оппонента самостоятельно принять выгодное Кремлю решение. Москва неоднократно заявляла, что любые иностранные войска в Украине станут "законными целями". Параллельно российская разведка распространяет бездоказательные утверждения о якобы передаче Киеву "грязной бомбы" со стороны Лондона и Парижа.

В ISW отмечают: без реальных гарантий безопасности и сдерживающих сил новая агрессия РФ останется только вопросом времени. Россия открыто отвергает любые действенные механизмы защиты Украины, ведь они противоречат ее стратегическим целям — установлению контроля над страной.

Эксперты предупреждают, что если Москва получит возможность блокировать решение Запада, это подорвет основу нынешних переговоров о долговременном мире.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия по-прежнему не заинтересована в реальных мирных переговорах и готовится к долгой войне против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), основанном на данных инсайдеров из российских властных кругов.



