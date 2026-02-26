Кремль, ймовірно, досяг успіху в інформаційно-психологічній операції, спрямованій на вплив на рішення британсько-французької "Коаліції охочих". Про це йдеться у новому звіті Институт изучения войны (ISW).

Коаліція охочих. Фото: з відкритих джерел

За даними The Telegraph, окремі учасники коаліції приватно заявили, що їхня участь у розгортанні військ для гарантування безпеки післявоєнної України залежатиме від згоди російського президента Владимир Путін. Деякі дипломати вважають, що такими заявами Європа фактично надає Москві право вето на власні рішення.

Аналітики ISW пояснюють це результатом багатомісячної кампанії "рефлексивного контролю" — тактики, за якої Росія намагається змусити опонента самостійно ухвалити вигідне Кремлю рішення. Москва неодноразово заявляла, що будь-які іноземні війська в Україні стануть "законними цілями". Паралельно російська розвідка поширює бездоказові твердження про нібито передачу Києву "брудної бомби" з боку Лондона і Парижа.

В ISW наголошують: без реальних гарантій безпеки та стримувальних сил нова агресія РФ залишиться лише питанням часу. Росія відкрито відкидає будь-які дієві механізми захисту України, адже вони суперечать її стратегічній меті — встановленню контролю над країною.

Експерти попереджають: якщо Москва отримає можливість блокувати рішення Заходу, це підірве основу нинішніх переговорів про довготривалий мир.

