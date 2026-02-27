logo

Главная Новости Общество Война с Россией Еще один звоночек для Путина: Лондон и Париж готовят десант для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще один звоночек для Путина: Лондон и Париж готовят десант для Украины

Британские и французские войска завершили масштабные учения - на фоне разговоров о возможной отправке 10 тысяч солдат после перемирия

27 февраля 2026, 07:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Британские и французские десантники завершили финальный этап подготовки к возможной миротворческой миссии в Украине. Как сообщает The Telegraph, учения в Бретани стали частью маневров "Орион" и завершатся 3 марта. Их сценарий предусматривает развертывание сил в любой точке стран НАТО – в том числе и в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Еще один звоночек для Путина: Лондон и Париж готовят десант для Украины

Десант из Британии и Франции. Фото: из открытых источников

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческий контингент в Украине после прекращения огня. 

По данным издания, в тренировках участвовали более 600 военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады Британии вместе с бойцами 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Всего в "Орионе" задействованы около двух тысяч военных двух стран.

Десантники отработали скрытную высадку, уничтожение условных средств ПВО, захват плацдарма и отражение атак. В операции участвовал и итальянский взвод, а снабжение осуществлялось с самолета RAF A400M. Учения проходили под контролем французского штаба на базе Орлеан-Бриси.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о готовности Британии и Франции направить по пять тысяч военнослужащих каждая. Однако численность британской армии сократилась примерно до 70 тысяч – это минимум за более чем два века.

Министр вооруженных сил Аль Карнс предупредил, что у страны остается от трех до пяти лет до риска серьезного конфликта с крупным государством. По его словам, армии необходимо ускоренно модернизироваться, чтобы соответствовать вызовам XXI века.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль, вероятно, добился успеха в информационно-психологической операции, направленной на влияние на решение британско-французской "Коалиции желающих". Об этом говорится в новом отчете Институт исследования войны (ISW).




Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/02/26/paratroopers-prepare-for-possible-ukraine-peacekeeping/
