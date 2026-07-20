Ще два-три тижні таких же ударів і РФ зупиниться: Україна знайшла болісне місце Кремля

Ще два-три тижні таких же ударів по найбільших складських центрах Росії, як ось удар по логістичному центру російського маркетплейсу Wildberries, і вся логістика в країні просто піде одним місцем. Масштаб катастрофи буде більшим, ніж масштаб бензинової кризи, і торкнеться буквально кожного. Про це розповів журналіст, політичний оглядач Іван Яковіна.

Удар по Wildberries. Фото: з відкритих джерел

"Сучасна Росія вкрай залежить від чіткої та безперебійної роботи цих складів. Спалити їх – і порушиться постачання всіх та всіх", – зазначив журналіст.

За його словами, як і у випадку з НПЗ, ніхто не думав про цю вразливість, коли розпочинали велику війну проти України. Але зараз прямо по ходу справи з'ясовується, що вся російська логістика без проблем вирубується буквально сотнею досить дешевих дронів.

Під Москвою кілька десятків величезних складів площею гектари. Спалити їх – і країна зупиниться. Імовірно, саме це й буде зроблено.

Читайте також на порталі "Коментарі" — цієї ночі дрони масовано атакували Московську область відразу в кількох місцях. Повідомляється про поразку складів та НПЗ.

Атаки на різні міста Московської області тривала всю ніч. Також була інформація про вибухи у Твері та Володимирі. Проте найяскравіші вибухи зафіксовано у місті Електросталь. Там уражені логістичні споруди складів Wildberries.

Як видно з тих фото та відео, які у мережу викладали місцеві жителі, місто накрило потужну хмару диму. Повідомляється про пожежі та руйнування складських приміщень.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські далекобійні безпілотники в ніч проти 18 липня завдали серії ударів по об'єктах, які забезпечують військову логістику Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що операція охопила відразу кілька напрямків – територію РФ, тимчасово окупований Крим, а також акваторії Азовського та Чорного морів.



