Еще две-три недели таких же ударов и РФ остановится: Украина нашла болезненное место Кремля

Еще две-три недели таких же ударов по крупнейшим складским центрам России, как вот удар по логистическому центру российского маркетплейса Wildberries, и вся логистика в стране просто пойдет по одному месту. Масштаб катастрофы будет больше, чем масштаб бензинового кризиса, и затронет буквально каждого. Об этом рассказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Удар по Wildberries. Фото: из открытых источников

"Современная Россия крайне зависима от четкой и бесперебойной работы этих складов. Сжечь их – и нарушится снабжение всех и всем", – отметил журналист.

По его словам, как и в случае с НПЗ, никто не думал об этой уязвимости, когда начинали большую войну против Украины. Но сейчас прямо по ходу дела выясняется, что вся российская логистика без проблем вырубается буквально сотней довольно дешевых дронов.

Под Москвой несколько десятков огромных складов площадью в гектары. Сжечь их – и страна остановится. Вероятно, именно это и будет сделано.

Читайте также на портале "Комментарии" — этой ночью дроны массированно атаковали Московскую область сразу в нескольких местах. Сообщается о поражении складов и НПЗ.

Атаки на разные города Московской области продолжалась всю ночь. Также была информация о взрывах в Твери и Владимире. Однако самые яркие взрывы зафиксированы в городе Электросталь. Там поражены логистические сооружения складов Wildberries.

Как видно из тех фото и видео, которые в сеть выкладывали местные жители, город накрыло мощное облако дыма. Сообщается о пожарах и разрушениях складских помещений.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские дальнобойные беспилотники в ночь на 18 июля нанесли серию ударов по объектам, обеспечивающим военную логистику России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что операция охватила сразу несколько направлений – территорию РФ, временно оккупированный Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.



