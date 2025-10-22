Ще більша потужність і дальність: СБУ показала нову смертельну зброю, яка чекає на росіян

Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських безекіпажних платформ Sea Baby. Ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, було залучено до третьої поразки Кримського мосту, яка відбулася 3 червня 2025 року. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Морський дрон Sea Baby. Фото: з відкритих джерел

"Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі та довели свою результативність. Нове покоління Sea Baby — ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту продовжуватиметься і надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок", — зазначив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

За словами бригадного генерала СБУ Івана Лукашевича ("Хантер"), під час нинішнього удару Кримським мостом "морські малюки" доправили в потрібну точку вибухівку, нею і були підірвані опори цієї незаконної споруди.

Один із керівників військової контррозвідки СБУ, який займається діяльністю 13 Головного управління ДВКР "Хантер" розповів, що оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та оновлену систему навігації.

Зазначається, що СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю. Перший — оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий – переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню "Град".

