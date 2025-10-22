Еще больше мощь и дальность: СБУ показала новое смертельное оружие, которое ждет россиян

Служба безопасности Украины продемонстрировала новое поколение морских безэкипажных платформ Sea Baby. Эти дроны уже прошли испытания в успешных миссиях в Черном море. В частности, были привлечены к третьему поражению Крымского моста, которое состоялось 3 июня 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Морской дрон Sea Baby. Фото: из открытых источников

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение Sea Baby — еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", — отметил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

По словам бригадного генерала СБУ Ивана Лукашевича ("Хантер"), во время нынешнего удара по Крымскому мосту "морские малыши" доправили в нужную точку взрывчатку, ею и были взорваны опоры этого незаконного сооружения.

Один из руководителей военной контрразведки СБУ, который курирует деятельность 13 Главного управления ДВКР "Хантер" рассказал, что обновленные дроны способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и обновленную систему навигации.

Отмечается, что СБУ продемонстрировала два дрона с различным оружием. Первый — оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей. Второй — переносит тяжелое вооружение: 10-зарядную ракетную систему залпового огня "Град".

