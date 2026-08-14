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Ще 2 роки тому таке уявити собі ніхто не міг: у що зараз перетворилося життя у Криму

Атаки по військових об’єктах і транспортних маршрутах дедалі сильніше позначаються на цивільному житті, однак про швидке звільнення Криму поки не йдеться

14 серпня 2026, 11:39
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Кравцев Сергей

Українські удари по окупованому Криму останніми місяцями суттєво посилилися. Їхні наслідки дедалі відчутніше позначаються не лише на російських військових об’єктах, а й на повсякденному житті населення півострова. Про це пише американське видання NPR.

Ще 2 роки тому таке уявити собі ніхто не міг: у що зараз перетворилося життя у Криму

Крим. Фото: з відкритих джерел

Крим, який у літній сезон зазвичай приймає велику кількість туристів, цього року зіткнувся з перебоями у постачанні та транспорті. Одна з мешканок півострова в соцмережах описала ситуацію як повну зупинку звичного життя: проблеми з пальним, електроенергією, роботою магазинів, банків та водопостачанням.

Особливо інтенсивними стали українські атаки по військовій інфраструктурі на півночі Криму. Окремою ціллю є логістика, зокрема російські судна та пороми, які використовуються для доставки на півострів пального, продовольства й інших вантажів.

Представник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що протягом останнього місяця українські сили уразили понад 130 російських суден в Азовському морі та більш як 80 — у Чорному. За його словами, Росія недооцінила можливості України та тепер змушена адаптуватися до нових технологій.

Колишній контрадмірал ВМС США Марк Монтгомері вважає, що проблеми з постачанням можуть стати для Кремля дедалі серйознішим викликом. За його оцінкою, утримувати мільйони людей на території з обмеженими запасами води, пального та продовольства ставатиме дедалі складніше.

Водночас говорити про швидке військове звільнення Криму наразі зарано. Україна не має можливості провести масштабну наступальну операцію для повернення півострова, а президент Володимир Зеленський наголошував, що пріоритетом залишається збереження життів.

Тож нинішня кампанія має іншу мету: не негайне повернення Криму, а системне послаблення російської військової та логістичної присутності. Контроль Москви над півостровом поки зберігається, але забезпечувати його стає дедалі складніше.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Криму ЗСУ уразили найважливіший для РФ об'єкт: чи зможе тепер авіація атакувати Україну.




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Джерело: https://www.npr.org/2026/08/13/nx-s1-5904418/ukraine-crimea-russia-drone-strikes
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