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Еще 2 года назад такое представить себе никто не мог: во что сейчас превратилась жизнь в Крыму

Атаки по военным объектам и транспортным маршрутам все сильнее сказываются на гражданской жизни, однако о скором освобождении Крыма пока речь не идет

14 августа 2026, 11:39
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Кравцев Сергей

Украинские удары по оккупированному Крыму в последние месяцы существенно усилились. Их последствия все более ощутимо сказываются не только на российских военных объектах, но и на повседневной жизни населения полуострова. Об этом пишет американское издание NPR.

Еще 2 года назад такое представить себе никто не мог: во что сейчас превратилась жизнь в Крыму

Крым. Фото: из открытых источников

Крым, который в летний сезон обычно принимает большое количество туристов, в этом году столкнулся с перебоями в снабжении и транспорте. Одна из жительниц полуострова в соцсетях описала ситуацию как полную остановку привычной жизни: проблемы с горючим, электроэнергией, работой магазинов, банков и водоснабжением.

Особенно интенсивными стали украинские атаки по военной инфраструктуре на севере Крыма. Отдельной целью является логистика, в том числе российские суда и паромы, используемые для доставки на полуостров горючего, продовольствия и других грузов.

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что за последний месяц украинские силы поразили более 130 российских судов в Азовском море и более 80 — в Черном. По его словам, Россия недооценила возможности Украины и теперь вынуждена адаптироваться к новым технологиям.

Бывший контрадмирал ВМС США Марк Монтгомери считает, что проблемы со снабжением могут стать для Кремля все более серьезным вызовом. По его оценке, содержать миллионы людей на территории с ограниченными запасами воды, горючего и продовольствия будет становиться все сложнее.

В то же время говорить о скором военном освобождении Крыма пока рано. У Украины нет возможности провести масштабную наступательную операцию для возвращения полуострова, а президент Владимир Зеленский подчеркивал, что приоритетом остается сохранение жизней.

Так что нынешняя кампания имеет другую цель: не немедленное возвращение Крыма, а системное ослабление российского военного и логистического присутствия. Контроль Москвы над полуостровом пока сохраняется, но снабжать его становится все сложнее.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Крыму ВСУ поразили самый важный для РФ объект: сможет ли теперь авиация атаковать Украину.




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Источник: https://www.npr.org/2026/08/13/nx-s1-5904418/ukraine-crimea-russia-drone-strikes
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