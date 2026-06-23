Сценарій загрозливий: що змусить Путіна застосувати ядерну зброю у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росія постійно тримає світ у напрузі ядерними погрозами. І останні зміни у російській ядерній доктрині та ситуації на фронті дає підстави для тривожних висновків. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які зміни у війні в Україні змусять Путіна застосувати ядерку.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026 році ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Кремль і надалі використовуватиме ядерні погрози як політичний та психологічний інструмент. Лише сценарій, за якого російське керівництво побачить безпосередню загрозу власному виживанню або втраті контролю над ключовими територіями, може наблизити ситуацію до небезпечної межі. Проте навіть тоді рішення не буде автоматичним через високі військові, політичні та економічні наслідки для самої Росії.

Чат-бот Gemini припускає, що навіть за умов критичних поразок на фронті Путін до останнього уникатиме використання тактичної ядерної зброї. Ймовірність реального удару залишається низькою. Замість цього Кремль посилюватиме гібридний тиск. Вдаватиметься до демонстративних випробувань ракет, кібератак на європейську інфраструктуру та диверсій в країнах НАТО. Ядерний статус використовуватиметься як інструмент політичного шантажу, а не реальний засіб ведення війни. Путін чудово розуміє, що використання зброї масового ураження знищить його режим. Ризик катастрофи зросте лише у випадку прямого штурму Москви, що наразі не є метою цієї війни.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що найближчим часом Путін продовжуватиме ядерний шантаж як інструмент тиску на Захід, але без реального застосування зброї. Ризик стане відчутно вищим лише за одночасної реалізації кількох умов: втрати Росією Криму, масованих ударів по Москві чи Санкт-Петербургу та відсутності чіткої позиції Заходу щодо відповіді. Такий сценарій малоймовірний у 2026 році, але повністю виключати його не можна.

Чат-бот Grok зазначає, що Путін застосує ядерну зброю лише в разі екзистенційної загрози своєму режиму, наприклад, при швидкому просуванні ЗСУ до ключових регіонів з ризиком повного краху фронту та бунтів усередині Росії. У поточній позиційній війні з поступовим виснаженням сторін ймовірність низька. Західна підтримка, санкції та українська стійкість продовжують стримувати ескалацію. Кремль воліє затягувати конфлікт, ніж ризикувати катастрофою. Однак непередбачуваність режиму вимагає від союзників України чіткої політики стримування та готовності. Загалом, ядерний поріг високий, але не нульовий.

Загалом усі чат-боти сходяться на тому, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї у нинішніх умовах залишається низькою. Штучний інтелект вважає, що Кремль і надалі робитиме ставку на ядерний шантаж, використовуючи погрози як інструмент політичного тиску. Реальний ризик може зрости лише у випадку екзистенційної загрози для режиму Володимира Путіна, втрати контролю над ключовими територіями або глибокої внутрішньої кризи в Росії. Водночас міжнародні наслідки такого кроку та фактор стримування з боку Заходу залишаються головними причинами, які утримують Москву від переходу ядерного порогу.

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