С самого начала полномасштабного вторжения Россия постоянно держит мир в напряжении ядерными угрозами. И последние изменения в российской ядерной доктрине и ситуации на фронте дают повод для тревожных выводов. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие изменения в войне в Украине заставят Путина применить ядерку.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в 2026 году вероятность применения Россией ядерного оружия остается низкой. Кремль и дальше будет использовать ядерные угрозы как политический и психологический инструмент. Только сценарий, при котором российское руководство увидит непосредственную угрозу собственному выживанию или потере контроля над ключевыми территориями, может приблизить ситуацию к опасному пределу. Однако даже тогда решение не будет автоматическим из-за высоких военных, политических и экономических последствий для самой России.

Чат-бот Gemini предполагает, что даже при критических поражениях на фронте Путин до последнего будет избегать использования тактического ядерного оружия. Вероятность реального удара остается низкой. Вместо этого Кремль будет усиливать гибридное давление. Будет предпринято демонстративные испытания ракет, кибератак на европейскую инфраструктуру и диверсий в странах НАТО. Ядерный статус будет использоваться как инструмент политического шантажа, а не реальное средство ведения войны. Путин отлично понимает, что использование оружия массового поражения уничтожит его режим. Риск крушения вырастет только в случае прямого штурма Москвы, что пока не является целью этой войны.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что в ближайшее время Путин будет продолжать ядерный шантаж как инструмент давления на Запад, но без реального применения оружия. Риск станет ощутимо выше лишь при одновременной реализации нескольких условий: потери Россией Крыма, массированных ударов по Москве или Санкт-Петербурге и отсутствии четкой позиции Запада в ответе. Такой сценарий маловероятен в 2026 году, но полностью исключать его нельзя.

Чат-бот Grok отмечает, что Путин применит ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы своему режиму, например, при быстром продвижении ВСУ в ключевые регионы с риском полного краха фронта и бунтов внутри России. В текущей позиционной войне с постепенным истощением сторон возможность низка. Западная поддержка, санкции и украинская стойкость продолжают сдерживать эскалацию. Кремль предпочитает затягивать конфликт, чем рисковать катастрофой. Однако непредсказуемость режима требует от союзников Украины четкой политики сдерживания и готовности. В общем, ядерный порог высокий, но не нулевой.

Все чат-боты сходятся на том, что вероятность применения Россией ядерного оружия в нынешних условиях остается низкой. Искусственный интеллект считает, что Кремль и дальше будет делать ставку на ядерный шантаж, используя угрозы как инструмент политического давления. Реальный риск может возрасти только в случае экзистенциальной угрозы режиму Владимира Путина, потере контроля над ключевыми территориями или глубокому внутреннему кризису в России. В то же время, международные последствия такого шага и фактор сдерживания со стороны Запада остаются главными причинами, удерживающими Москву от перехода ядерного порога.

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