СБУ змінює правила гри: що тепер виводять із ладу в РФ спецслужби України

Кравцев Сергей
Служба безпеки України вибиває ключові нафтові вузли РФ та зменшує можливість росіян заробити на зростанні світових цін. Про це розповів політолог, екс-нардеп Олександр Черненко, коментуючи удари безпілотників Служби по нафтоперекачувальній станції "Тихорєцьк".
Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел
Експерт наголошує, що цей нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів.
Політолог наголошує, що такі удари змушують Росію перетворювати власну територію на зону оборони, розтягуючи ППО та ресурси безпеки на тисячі кілометрів.
За словами Черненка, Служба остаточно перетворилася на структуру, яка здатна системно знищувати критичну інфраструктуру противника дуже далеко від лінії фронту. Системне поразка нафтових вузлів поступово підриває фінансову основу війни, навіть за умов зростання світових цін. Оскільки нафта залишається основним джерелом доходів Росії.
