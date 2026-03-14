СБУ змінює правила гри: що тепер виводять із ладу в РФ спецслужби України

Служба безпеки України вибиває ключові нафтові вузли РФ та зменшує можливість росіян заробити на зростанні світових цін. Про це розповів політолог, екс-нардеп Олександр Черненко, коментуючи удари безпілотників Служби по нафтоперекачувальній станції "Тихорєцьк".

Удари по НПЗ Росії.

Експерт наголошує, що цей нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів.

"Служба б’є по точках, де сходяться логістичні потоки. Адже удар по вузлу, який пов’язаний із поставками до порту Новоросійськ, має геоекономічний вимір. Як і успішні атаки на сам порт перед цим. Саме через Новоросійськ значна частина російських енергоресурсів потрапляє на світові ринки. І операції б’ють не лише по внутрішній логістиці, а й по експортному потенціалу Росії", — вважає екс-нардеп.

Політолог наголошує, що такі удари змушують Росію перетворювати власну територію на зону оборони, розтягуючи ППО та ресурси безпеки на тисячі кілометрів.

"Росія витрачає ресурси на оборону власної економіки. Після кожного такого удару Кремль інвестує в захист нафтобаз, трубопроводів і портів, що відволікає ресурси від фронту. А регулярні успішні атаки підлеглих Євгенія Хмари показують, що навіть стратегічні об’єкти Росії не мають повноцінного захисту", – зазначив експерт.

За словами Черненка, Служба остаточно перетворилася на структуру, яка здатна системно знищувати критичну інфраструктуру противника дуже далеко від лінії фронту. Системне поразка нафтових вузлів поступово підриває фінансову основу війни, навіть за умов зростання світових цін. Оскільки нафта залишається основним джерелом доходів Росії.

Читайте на порталі "Коментарі" — СБУ викрила "крота": кого з відомих українських генералів планувала вбити Росія.



