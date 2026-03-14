СБУ меняет правила игры: что теперь выводят из строя в РФ спецслужбы Украины

Кравцев Сергей
Служба безопасности Украины выбивает ключевые нефтяные узлы РФ и уменьшает возможность россиян заработать на росте мировых цен. Об этом рассказал политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя удары беспилотников Службы по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк".
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Эксперт подчеркивает, что этот нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов.
Политолог акцентирует, что такие удары заставляют Россию превращать собственную территорию в зону обороны, растягивая ПВО и ресурсы безопасности на тысячи километров.
По словам Черненко, Служба окончательно превратилась в структуру, способную системно уничтожать критическую инфраструктуру противника очень далеко от линии фронта. Системное поражение нефтяных узлов постепенно подрывает финансовую базу войны, даже в условиях роста мировых цен. Поскольку нефть остается главным источником доходов России.
