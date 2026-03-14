СБУ меняет правила игры: что теперь выводят из строя в РФ спецслужбы Украины

Служба безопасности Украины выбивает ключевые нефтяные узлы РФ и уменьшает возможность россиян заработать на росте мировых цен. Об этом рассказал политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя удары беспилотников Службы по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк".

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркивает, что этот нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов.

"Служба наносит удары по точкам, где сходятся логистические потоки. Ведь удар по узлу, связанному с поставками в порт Новороссийск, имеет геоэкономическое измерение. Как и успешные атаки на сам порт перед этим. Именно через Новороссийск значительная часть российских энергоресурсов попадает на мировые рынки. И операции наносят удар не только по внутренней логистике, но и по экспортному потенциалу России", – считает экс-нардеп.

Политолог акцентирует, что такие удары заставляют Россию превращать собственную территорию в зону обороны, растягивая ПВО и ресурсы безопасности на тысячи километров.

"Россия тратит ресурсы на защиту собственной экономики. После каждого такого удара Кремль инвестирует в защиту нефтебаз, трубопроводов и портов, что отвлекает ресурсы от фронта. А регулярные успешные атаки подчиненных Евгения Хмары показывают, что даже стратегические объекты России не имеют полноценной защиты", – отметил эксперт.

По словам Черненко, Служба окончательно превратилась в структуру, способную системно уничтожать критическую инфраструктуру противника очень далеко от линии фронта. Системное поражение нефтяных узлов постепенно подрывает финансовую базу войны, даже в условиях роста мировых цен. Поскольку нефть остается главным источником доходов России.

