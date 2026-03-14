logo

BTC/USD

70607

ETH/USD

2078.39

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СБУ меняет правила игры: что теперь выводят из строя в РФ спецслужбы Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ меняет правила игры: что теперь выводят из строя в РФ спецслужбы Украины

СБУ выводит из строя ключевые нефтяные узлы РФ

14 марта 2026, 09:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Служба безопасности Украины выбивает ключевые нефтяные узлы РФ и уменьшает возможность россиян заработать на росте мировых цен. Об этом рассказал политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя удары беспилотников Службы по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк".

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркивает, что этот нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов. 

"Служба наносит удары по точкам, где сходятся логистические потоки. Ведь удар по узлу, связанному с поставками в порт Новороссийск, имеет геоэкономическое измерение. Как и успешные атаки на сам порт перед этим. Именно через Новороссийск значительная часть российских энергоресурсов попадает на мировые рынки. И операции наносят удар не только по внутренней логистике, но и по экспортному потенциалу России", – считает экс-нардеп.

Политолог акцентирует, что такие удары заставляют Россию превращать собственную территорию в зону обороны, растягивая ПВО и ресурсы безопасности на тысячи километров. 

"Россия тратит ресурсы на защиту собственной экономики. После каждого такого удара Кремль инвестирует в защиту нефтебаз, трубопроводов и портов, что отвлекает ресурсы от фронта. А регулярные успешные атаки подчиненных Евгения Хмары показывают, что даже стратегические объекты России не имеют полноценной защиты", – отметил эксперт.

По словам Черненко, Служба окончательно превратилась в структуру, способную системно уничтожать критическую инфраструктуру противника очень далеко от линии фронта. Системное поражение нефтяных узлов постепенно подрывает финансовую базу войны, даже в условиях роста мировых цен. Поскольку нефть остается главным источником доходов России.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости