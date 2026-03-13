СБУ разоблачила «крота»: кого из известных украинских генералов планировала убить Россия

Служба безопасности Украины предотвратила попытку ликвидации командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Андрея Белецкого. В результате спецоперации военной контрразведки задержан российский агент, который готовил наведение ракетно-бомбового удара по украинскому генералу.

СБУ. Фото: из открытых источников

Как сообщили в СБУ, операцию провели при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего Силами беспилотных систем. По данным следствия, российские спецслужбы планировали совершить прицельную атаку по месту нахождения командира корпуса в зоне боевых действий. Для корректировки удара они завербовали военнослужащего – оператора беспилотников из одной из украинских бригад, выполняющей боевые задания в Харьковской области.

По информации контрразведки, агент пытался узнать точное время и место прибытия генерала на позиции своего подразделения. Для сбора данных он использовал доступ к служебной информации, а также пытался осторожно выспрашивать секретные сведения у собратьев.

Помимо подготовки покушения подозреваемый планировал передать российской стороне координаты штаба и учебного центра своей бригады. По данным следствия, оккупанты готовили отдельный удар и по этим объектам.

Сотрудники СБУ разоблачили "кроту" еще на начальном этапе его деятельности. Правоохранители задокументировали его контакты с российскими кураторами и приняли меры по защите позиций украинских военных. На завершающем этапе спецоперации агент был задержан на территории гарнизона. У него изъяли смартфон, из-за которого он поддерживал связь с представителями РФ.

Следствие установило, что мужчину завербовали из-за бывшей жены, проживающей на временно оккупированной территории Запорожской области и сотрудничающей с россиянами. Для конспирации агент регулярно удалял переписку с кураторами.

Задержанному доложено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте на портале "Комментарии" — РФ хотела взорвать бомбу у кофейни в центре Ровно: СБУ сорвала теракт.



