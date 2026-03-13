СБУ викрила «крота»: кого з відомих українських генералів планувала вбити Росія

Служба безпеки України запобігла спробі ліквідації командира Третього армійського корпусу Сил оборони Андрія Білецького. У результаті спецоперації військової контррозвідки затримано російського агента, який готував наведення ракетно-бомбового удару по українському генералу.

СБУ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в СБУ, операцію провели за сприяння головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем. За даними слідства, російські спецслужби планували здійснити прицільну атаку по місцю перебування командира корпусу в зоні бойових дій. Для коригування удару вони завербували військовослужбовця – оператора безпілотників з однієї з українських бригад, що виконує бойові завдання на Харківщині.

За інформацією контррозвідки, агент намагався дізнатися точний час і місце прибуття генерала на позиції свого підрозділу. Для збору даних він використовував доступ до службової інформації, а також намагався обережно випитувати секретні відомості у побратимів.

Окрім підготовки замаху, підозрюваний планував передати російській стороні координати штабу та навчального центру своєї бригади. За даними слідства, окупанти готували окремий удар і по цих об’єктах.

Співробітники СБУ викрили "крота" ще на початковому етапі його діяльності. Правоохоронці задокументували його контакти з російськими кураторами та вжили заходів для захисту позицій українських військових. На завершальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучили смартфон, через який він підтримував зв’язок із представниками РФ.

Слідство встановило, що чоловіка завербували через колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та співпрацює з росіянами. Для конспірації агент регулярно видаляв листування з кураторами.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

