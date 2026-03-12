logo_ukra

РФ хотіла підірвати бомбу біля кав'ярні у центрі Рівного: СБУ зірвала теракт
НОВИНИ

РФ хотіла підірвати бомбу біля кав’ярні у центрі Рівного: СБУ зірвала теракт

Російські спецслужби планували дистанційно підірвати саморобну бомбу біля кав’ярні в Рівному. Виконавцем виявився завербований наркозалежний чоловік.

12 березня 2026, 10:06
Автор:
avatar

Проніна Анна

Російські спецслужби планували влаштувати вибух біля кав’ярні у центральному парку Рівного, однак теракт вдалося запобігти.

РФ хотіла підірвати бомбу біля кав’ярні у центрі Рівного: СБУ зірвала теракт

Агент РФ заклав вибухівку в центральному парку Рівного – СБУ затримала його на місці

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією спецслужби, співробітники СБУ затримали агента РФ “на гарячому”, коли він уже заклав саморобний вибуховий пристрій біля закладу та намагався втекти з місця події.

Зловмисника завербували через Telegram

За матеріалами слідства, виконавцем теракту став наркозалежний мешканець Житомира, якого російські спецслужби завербували через Telegram-канали.

У поле зору російських кураторів він потрапив, коли шукав гроші “на дозу”.

Після вербування чоловіка відправили до Рівного, де він оселився в орендованій квартирі та почав готувати вибухівку.

Бомбу замаскували у каструлі

РФ хотіла підірвати бомбу біля кав’ярні у центрі Рівного: СБУ зірвала теракт - фото 2

За інструкціями російських спецслужбістів фігурант самостійно виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Встановлено, що він замаскував вибухівку в каструлі, а для посилення уражаючої дії спорядив її гайками.

Після закладання бомби окупанти планували дистанційно активувати вибухівку, здійснивши дзвінок на мобільний телефон, який був прикріплений до пристрою.

На теракт пішов у військовій формі

Щоб не викликати підозр, чоловік вирішив замаскуватися.

За даними СБУ, до місця закладання вибухівки він прийшов у військовій формі.

Під час затримання правоохоронці вилучили у нього смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

РФ хотіла підірвати бомбу біля кав’ярні у центрі Рівного: СБУ зірвала теракт - фото 2

Йому загрожує до 12 років тюрми

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Йдеться про пособництво у підготовці до терористичного акту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте також в "Коментарях", що у Верховній Раді обговорюють нові обмеження для ухилянтів і військових з СЗЧ.



