РФ хотела взорвать бомбу у кофейни в центре Ровно: СБУ сорвала теракт

Российские спецслужбы планировали устроить взрыв у кофейни в центральном парке Ровно , однако теракт удалось предотвратить.

Агент РФ заложил взрывчатку в центральном парке Ровно – СБУ задержала его на месте

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Служба безопасности Украины .

По информации спецслужбы, сотрудники СБУ задержали агента РФ "на горячем" , когда он уже заложил самодельное взрывное устройство возле заведения и пытался скрыться с места происшествия.

Злоумышленника завербовали через Telegram

По материалам следствия, исполнителем теракта стал наркозависимый житель Житомира , которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы.

В поле зрения российских кураторов он попал, когда искал деньги "на дозу" .

После вербовки мужчину отправили в Ровно, где он поселился в съемной квартире и начал готовить взрывчатку.

Бомбу замаскировали в кастрюле

По инструкциям российских спецслужб фигурант самостоятельно изготовил самодельное взрывное устройство .

Установлено, что он замаскировал взрывчатку в кастрюле , а для усиления поразительного действия снарядил ее гайками.

После закладки бомбы кафиры планировали дистанционно активировать взрывчатку , совершив звонок на мобильный телефон, который был прикреплен к устройству.

На теракт пошел в военной форме

Чтобы не вызвать подозрений, мужчина решил замаскироваться.

По данным СБУ, к месту закладки взрывчатки он пришел в военной форме .

Во время задержания правоохранители изъяли у него смартфон с поличным с российскими спецслужбами .

Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о пособничестве в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывных устройств .

В настоящее время подозреваемый находится под стражей .

В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества .

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

