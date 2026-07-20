СБУ завдала потужного удару по ФСБ: під атакою опинився важливий секретний центр

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України провели масштабну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області, атакувавши координаційний центр Федеральної служби безпеки Росії. За даними СБУ, об'єкт був облаштований в одному з місцевих пансіонатів і використовувався як місце дислокації співробітників російської спецслужби.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією української розвідки, на момент удару на території комплексу могли перебувати близько 100 військовослужбовців РФ. Крім особового складу, на об'єкті було зафіксовано понад 70 автомобілів, функціонували контрольно-пропускні пункти, озброєна охорона, інженерні загородження та спеціально облаштовані підземні укриття.

Під час спецоперації українські сили застосували 13 ударних безпілотників, які влучили безпосередньо по місцю розташування російських силовиків. Після серії влучань на території комплексу спалахнула масштабна пожежа. Інформація про втрати серед особового складу окупантів наразі уточнюється.

У СБУ наголошують, що подібні операції є частиною системної роботи зі зниження воєнного потенціалу держави-агресора. Знищення пунктів управління та логістичних вузлів, за оцінкою спецслужби, суттєво ускладнює координацію російських підрозділів на окупованих територіях і змушує противника перекидати додаткові сили для охорони власних об'єктів.

Українські силовики запевняють, що й надалі завдаватимуть ударів по ключових військових цілях ворога, позбавляючи російські спецслужби можливості безпечно діяти на тимчасово окупованих територіях України.

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