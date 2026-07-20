СБУ нанесла мощный удар по ФСБ: под атакой оказался важный секретный центр

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Кравцев Сергей
Спецназначители Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины провели масштабную операцию на временно оккупированной территории Херсонской области, атаковав координационный центр Федеральной службы безопасности России. По данным СБУ, объект был обустроен в одном из местных пансионатов и использовался в качестве места дислокации сотрудников российской спецслужбы.
Беспилотник. Фото: из открытых источников
По предварительной информации украинской разведки, к моменту удара на территории комплекса могли находиться около 100 военнослужащих РФ. Помимо личного состава на объекте было зафиксировано более 70 автомобилей, функционировали контрольно-пропускные пункты, вооруженная охрана, инженерные заграждения и специально обустроенные подземные укрытия.
Во время спецоперации украинские силы применили 13 ударных беспилотников, попавших непосредственно по месту расположения российских силовиков. После серии попаданий на территории комплекса вспыхнул масштабный пожар. Информация о потерях среди личного состава окупантов пока уточняется.
В СБУ отмечают, что подобные операции являются частью системной работы по снижению военного потенциала государства-агрессора. Уничтожение пунктов управления и логистических узлов, по оценке спецслужбы, существенно усложняет координацию российских подразделений на оккупированных территориях и заставляет противника опрокидывать дополнительные силы для охраны собственных объектов.
Украинские силовики уверяют, что и дальше будут наносить удары по ключевым военным целям врага, лишая российские спецслужбы возможности безопасно действовать на временно оккупированных территориях Украины.
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