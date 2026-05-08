СБУ втретє за два тижні підсмажила Перм: палає один із стратегічних об’єктів РФ

У ніч проти 8 травня Служба безпеки України завдала нового удару по стратегічних нафтових об’єктах Росії. Цього разу під атакою опинилися нафтопереробний завод "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез" та нафтоперекачувальна станція у місті Перм. Це вже третя атака на ці об’єкти за останні два тижні.

Удар по Лукойл-Пермнафтооргсинтезу. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у СБУ, операцію провели фахівці Центру спецоперацій "А". Обидві цілі розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону, що вкотре демонструє здатність українських дронів уражати критично важливу інфраструктуру глибоко в тилу РФ.

За даними спецслужби, внаслідок атаки на завод "Пермьнефтеоргсинтез" сталося займання на установці АВТ – одному з ключових вузлів первинної переробки нафти. Саме через цю систему проходить базовий цикл виробництва пального. Також удару зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Пермь", де був пошкоджений один із резервуарів.

У СБУ наголошують, що "Пермьнефтеоргсинтез" входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії та забезпечує пальним не лише цивільний сектор, а й російську армію. Станція "Пермь", яка належить компанії "Транснефть", є одним із ключових вузлів магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через неї здійснюється розподіл нафти одразу у чотирьох напрямках, зокрема і на Пермський НПЗ.

Попередні удари по нафтових об’єктах у Пермі українські безпілотники здійснили у ніч на 29 та 30 квітня. Нинішня атака свідчить про системну кампанію України зі знищення енергетичної інфраструктури, яка забезпечує російську військову машину ресурсами для продовження війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вогонь у тилу РФ: СБУ вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії.