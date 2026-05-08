logo_ukra

BTC/USD

80127

ETH/USD

2287.72

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією СБУ втретє за два тижні підсмажила Перм: палає один із стратегічних об’єктів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

СБУ втретє за два тижні підсмажила Перм: палає один із стратегічних об’єктів РФ

Українські дрони дісталися за 1500 кілометрів від кордону та атакували стратегічні об’єкти російської нафтової системи

8 травня 2026, 15:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 8 травня Служба безпеки України завдала нового удару по стратегічних нафтових об’єктах Росії. Цього разу під атакою опинилися нафтопереробний завод "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез" та нафтоперекачувальна станція у місті Перм. Це вже третя атака на ці об’єкти за останні два тижні.

СБУ втретє за два тижні підсмажила Перм: палає один із стратегічних об’єктів РФ

Удар по Лукойл-Пермнафтооргсинтезу. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у СБУ, операцію провели фахівці Центру спецоперацій "А". Обидві цілі розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону, що вкотре демонструє здатність українських дронів уражати критично важливу інфраструктуру глибоко в тилу РФ.

За даними спецслужби, внаслідок атаки на завод "Пермьнефтеоргсинтез" сталося займання на установці АВТ – одному з ключових вузлів первинної переробки нафти. Саме через цю систему проходить базовий цикл виробництва пального. Також удару зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Пермь", де був пошкоджений один із резервуарів.

У СБУ наголошують, що "Пермьнефтеоргсинтез" входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії та забезпечує пальним не лише цивільний сектор, а й російську армію. Станція "Пермь", яка належить компанії "Транснефть", є одним із ключових вузлів магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через неї здійснюється розподіл нафти одразу у чотирьох напрямках, зокрема і на Пермський НПЗ.

Попередні удари по нафтових об’єктах у Пермі українські безпілотники здійснили у ніч на 29 та 30 квітня. Нинішня атака свідчить про системну кампанію України зі знищення енергетичної інфраструктури, яка забезпечує російську військову машину ресурсами для продовження війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вогонь у тилу РФ: СБУ вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/SBUkr/17507
Теги:

Новини

Всі новини