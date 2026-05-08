Война с Россией СБУ третий раз за две недели поджарила Пермь: пылает один из стратегических объектов РФ
СБУ третий раз за две недели поджарила Пермь: пылает один из стратегических объектов РФ

Украинские дроны добрались в 1500 километрах от границы и атаковали стратегические объекты российской нефтяной системы

8 мая 2026, 15:39
Кравцев Сергей

В ночь на 8 мая Служба безопасности Украины нанесла новый удар по стратегическим нефтяным объектам России. В этот раз под атакой оказались нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермьнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция в городе Пермь. Это уже третья атака на эти объекты за последние две недели.

Удар по Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез. Фото: из открытых источников

Как сообщили в СБУ, операцию провели специалисты Центра спецопераций "А". Обе цели расположены более чем в 1500 километрах от украинской границы, что демонстрирует способность украинских дронов поражать критически важную инфраструктуру глубоко в тылу РФ.

По данным спецслужбы, в результате атаки на завод "Пермьнефтеоргсинтез" произошло возгорание на установке АВТ – одном из ключевых узлов первичной переработки нефти. Именно по этой системе проходит базовый цикл производства горючего. Также удар получила линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь", где был поврежден один из резервуаров.

В СБУ подчеркивают, что "Пермьнефтеоргсинтез" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает горючим не только гражданский сектор, но и российскую армию. Станция "Пермь", принадлежащая компании "Транснефть", является одним из ключевых узлов магистральной нефтетранспортной системы РФ. Через нее осуществляется распределение нефти сразу по четырем направлениям, в том числе и на Пермский НПЗ.

Предыдущие удары по нефтяным объектам в Перми украинские беспилотники нанесли в ночь на 29 и 30 апреля. Нынешняя атака свидетельствует о системной кампании Украины по уничтожению энергетической инфраструктуры, обеспечивающей российскую военную машину ресурсами для продолжения войны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr/17507
