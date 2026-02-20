logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією СБУ та Нацполіція зірвали серію замовних вбивств: кого планували ліквідувати спецслужби РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

СБУ та Нацполіція зірвали серію замовних вбивств: кого планували ліквідувати спецслужби РФ

Операція «ЕНІГМА 2.0» викрила мережу вербувальників із Молдови, які готували ліквідації журналістів, військових і громадських активістів

20 лютого 2026, 11:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Національна поліція України та Служба безпеки спільно з правоохоронцями Молдови попередили серію резонансних убивств публічних, військових та політичних діячів країни, організованих російськими спецслужбами. Операцію, спрямовану на викриття злочинної мережі, отримала назву "ЕНІГМА 2.0".

СБУ та Нацполіція зірвали серію замовних вбивств: кого планували ліквідувати спецслужби РФ

ФСБ. Фото: з відкритих джерел

За даними правоохоронців, для виконання вказівок РФ вербували громадян Молдови, яких відправляли до України для підготовки цільових ліквідацій. На території країни вони збирали детальну інформацію про потенційні "об’єкти": місця проживання та роботи, маршрути пересування, а також розробляли способи скоєння вбивств і чекали інструкцій від кураторів, які координували діяльність з російських спецслужб.

Серед потенційних жертв були відомий журналіст, внесений до списку "екстремістів" у РФ, керівник державного стратегічного підприємства, військовослужбовці Головного управління розвідки, бійці Іноземного Легіону та Сил спеціальних операцій, а також проукраїнський активіст, уродженець Росії. Особливою ціллю Кремля став представник ГУР Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За задумом організаторів, ці вбивства мали спровокувати суспільний резонанс та підірвати безпекову ситуацію в Україні. Виконавцям обіцяли до 100 тисяч доларів за кожну ліквідацію, залежно від впливовості жертви.

Щоб запобігти злочинам, правоохоронці провели понад 20 обшуків у різних регіонах України, вилучили зброю, боєприпаси, вибухівку, комп’ютери та мобільні телефони з листуванням, що підтверджує координацію з російськими кураторами. В Україні затримано 7 осіб, у Молдові – ще 3, включно з організатором мережі.

Усім учасникам повідомлено про підозру, готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України найближчим часом, оскільки його стратегічні цілі виходять далеко за межі захоплення територій. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), заснованому на даних західних розвідок.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини