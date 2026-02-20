СБУ та Нацполіція зірвали серію замовних вбивств: кого планували ліквідувати спецслужби РФ

Національна поліція України та Служба безпеки спільно з правоохоронцями Молдови попередили серію резонансних убивств публічних, військових та політичних діячів країни, організованих російськими спецслужбами. Операцію, спрямовану на викриття злочинної мережі, отримала назву "ЕНІГМА 2.0".

ФСБ. Фото: з відкритих джерел

За даними правоохоронців, для виконання вказівок РФ вербували громадян Молдови, яких відправляли до України для підготовки цільових ліквідацій. На території країни вони збирали детальну інформацію про потенційні "об’єкти": місця проживання та роботи, маршрути пересування, а також розробляли способи скоєння вбивств і чекали інструкцій від кураторів, які координували діяльність з російських спецслужб.

Серед потенційних жертв були відомий журналіст, внесений до списку "екстремістів" у РФ, керівник державного стратегічного підприємства, військовослужбовці Головного управління розвідки, бійці Іноземного Легіону та Сил спеціальних операцій, а також проукраїнський активіст, уродженець Росії. Особливою ціллю Кремля став представник ГУР Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За задумом організаторів, ці вбивства мали спровокувати суспільний резонанс та підірвати безпекову ситуацію в Україні. Виконавцям обіцяли до 100 тисяч доларів за кожну ліквідацію, залежно від впливовості жертви.

Щоб запобігти злочинам, правоохоронці провели понад 20 обшуків у різних регіонах України, вилучили зброю, боєприпаси, вибухівку, комп’ютери та мобільні телефони з листуванням, що підтверджує координацію з російськими кураторами. В Україні затримано 7 осіб, у Молдові – ще 3, включно з організатором мережі.

Усім учасникам повідомлено про підозру, готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України найближчим часом, оскільки його стратегічні цілі виходять далеко за межі захоплення територій. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), заснованому на даних західних розвідок.



