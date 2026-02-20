Не території: розвідки розкрили справжній план Путіна щодо України

Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України найближчим часом, оскільки його стратегічні цілі виходять далеко за межі захоплення територій. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), заснованому на даних західних розвідок.

За інформацією джерел Reuters, п'ять керівників європейських спецслужб підтвердили: Кремль не відмовився від первісного плану, який включає усунення президента Володимира Зеленського та примус України до нейтрального статусу. Навіть можлива передача Росії частин Донецької області, що залишилися, не призведе до миру, оскільки Москва продовжить висувати нові вимоги.

Аналітики наголошують, що Кремль прагне не лише територіальних поступок, а й повної політичної трансформації України. Серед ключових завдань – відмова Києва від вступу до НАТО, різке обмеження української армії та формування лояльного Москві уряду.

Ці наміри підтверджуються публічними заявами російських чиновників. Глава МЗС Сергій Лавров знову вимагає міжнародного визнання анексії українських регіонів і заявив, що майбутнє керівництво України має бути "дружнім" до Росії. Він також звинуватив Київ та Захід у блокуванні мирного процесу та розкритикував можливі гарантії безпеки для України.

В ISW вважають, що такі заяви свідчать про незмінність максималістських цілей Кремля. Москва прагне не компромісу, а фундаментальної зміни політичного курсу України та всієї системи європейської безпеки.

Це означає, що навіть потенційні переговори не гарантують завершення війни, оскільки стратегічна мета Кремля – не просто контроль за територіями, а повний політичний контроль над Україною.

