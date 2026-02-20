logo

Не территории: разведки раскрыли настоящий план Путина по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Не территории: разведки раскрыли настоящий план Путина по Украине

Кремль готов продолжать войну, пока не сменит власть в Киеве и не сломает архитектуру безопасности Европы

20 февраля 2026, 07:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины в ближайшее время, поскольку его стратегические цели выходят далеко за пределы захвата территорий. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), основанном на данных западных разведок.

Не территории: разведки раскрыли настоящий план Путина по Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации источников Reuters, пять руководителей европейских спецслужб подтвердили: Кремль не отказался от первоначального плана, который включает устранение президента Владимира Зеленского и принуждение Украины к нейтральному статусу. Даже возможная передача России оставшихся частей Донецкой области не приведет к миру, поскольку Москва продолжит выдвигать новые требования.

Аналитики подчеркивают, что Кремль стремится не только к территориальным уступкам, но и к полной политической трансформации Украины. Среди ключевых задач – отказ Киева от вступления в НАТО, резкое ограничение украинской армии и формирование лояльного Москве правительства.

Эти намерения подтверждаются и публичными заявлениями российских чиновников. Глава МИД Сергей Лавров вновь потребовал международного признания аннексии украинских регионов и заявил, что будущее руководство Украины должно быть "дружественным" к России. Он также обвинил Киев и Запад в блокировании мирного процесса и раскритиковал возможные гарантии безопасности для Украины.

В ISW считают, что такие заявления свидетельствуют о неизменности максималистских целей Кремля. Москва стремится не к компромиссу, а к фундаментальному изменению политического курса Украины и всей системы европейской безопасности. 

Это означает, что даже потенциальные переговоры не гарантируют завершения войны, поскольку стратегическая цель Кремля – не просто контроль над территориями, а полный политический контроль над Украиной.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-19-2026/
