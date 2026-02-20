СБУ и Нацполиция сорвали серию заказных убийств: кого планировали ликвидировать спецслужбы РФ

Национальная полиция Украины и Служба безопасности совместно с милиционерами Молдовы предупредили серию резонансных убийств публичных, военных и политических деятелей страны, организованных российскими спецслужбами. Операция, направленная на разоблачение преступной сети, получила название "ЭНИГМА 2.0".

ФСБ. Фото: из открытых источников

По данным правоохранителей, для выполнения указаний РФ вербовали граждан Молдовы, которых отправляли в Украину для подготовки целевых ликвидаций. На территории страны они собирали подробную информацию о потенциальных "объектах": местах проживания и работы, маршрутах передвижения, а также разрабатывали способы совершения убийств и ждали инструкций от кураторов, координировавших деятельность из российских спецслужб.

Среди потенциальных жертв были известный журналист, внесенный в список экстремистов в РФ, руководитель государственного стратегического предприятия, военнослужащие Главного управления разведки, бойцы Иностранного Легиона и Сил специальных операций, а также проукраинский активист, уроженец России. Особой целью Кремля стал представитель ГУР Андрей Юсов, заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными.

По замыслу организаторов, эти убийства должны спровоцировать общественный резонанс и подорвать ситуацию в Украине. Исполнителям обещали до 100 тысяч долларов за каждую ликвидацию в зависимости от влиятельности жертвы.

Чтобы предотвратить преступления, правоохранители провели более 20 обысков в разных регионах Украины, изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатку, компьютеры и мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает координацию с российскими кураторами. В Украине задержаны 7 человек, в Молдове – еще 3, включая организатора сети.

Всем участникам сообщено о подозрении, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

