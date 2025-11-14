СБУ повідомила підозру ліквідованому російському генералу, який захоплював Херсон

Генерал-майор російської армії Олександр Корнєв безпосередньо керував окупацією Херсонщини 24 лютого 2022 року, віддавав накази про блокаду регіону, встановлення фільтраційних пунктів, викрадення мирних мешканців та тотальне знищення цивільної інфраструктури. Його дивізія заходила на територію області з тимчасово окупованого Криму й разом з іншими російськими формуваннями створила гуманітарну кризу, яка призвела до загибелі й поранень тисяч цивільних. Провину Корнєва у злочинах агресії слідчі вважають доведеною – про це повідомляє СБУ.

Ліквідованому російському генералу оголосили підозру

Розслідування встановило, що генерал координував дії авіації, танкових частин, артилерії та морських сил, а його підлеглі організували мережу блокпостів, які використовували для "фільтрації", катувань і конфіскації майна. На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила йому про підозру за статтею про ведення агресивної війни групою осіб.

Однак до правосуддя російського генерала вже не притягнути – у липні 2025 року російські ресурси заявили про його смерть. Частина пропаганди стверджувала, що в Корнєва зупинилося серце, інші джерела писали, що він був ліквідований під час бойового завдання. Достовірного підтвердження Кремль так і не надав.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що ГУР ліквідували у Росії підполковника ОМОНу, який причетний до воєнних злочинів в Україні. Раніше – на тимчасово окупованій частині Запорізької області ударом дрона було вбито "військора" російського пропагандистського інформагенства "РИА Новости" Івана Зуєва.