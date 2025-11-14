logo

СБУ сообщила подозрение ликвидированному российскому генералу, захватывавшему Херсон

Командир российской десантной дивизии руководил вторжением из Крыма и организовал блокаду Херсонской области.

14 ноября 2025, 09:28
Генерал-майор российской армии Александр Корнев непосредственно руководил оккупацией Херсонщины 24 февраля 2022 года, отдавал приказы о блокаде региона, установлении фильтрационных пунктов, похищении мирных жителей и тотальном уничтожении гражданской инфраструктуры. Его дивизия заходила на территорию области из временно оккупированного Крыма и вместе с другими российскими формированиями создала гуманитарный кризис, приведший к гибели и ранениям тысяч гражданских. Вину Корнева в преступлениях агрессии следователи считают доказанным – об этом сообщает СБУ.

СБУ сообщила подозрение ликвидированному российскому генералу, захватывавшему Херсон

Ликвидированному российскому генералу объявили подозрение

Расследование установило, что генерал координировал действия авиации, танковых частей, артиллерии и морских сил, а его подчиненные организовали сеть блокпостов, которые использовались для фильтрации, пыток и конфискации имущества. На основании собранных улик СБУ заочно сообщила ему о подозрении по статье о ведении агрессивной войны группой лиц.

Однако к правосудию российского генерала уже не привлечь – в июле 2025 года российские ресурсы заявили о его смерти. Часть пропаганды утверждала, что у Корнева остановилось сердце, другие источники писали, что он был ликвидирован во время боевой задачи. Достоверного подтверждения Кремль так и не предоставил.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что ГУР ликвидировали в России подполковника ОМОНа, причастного к военным преступлениям в Украине. Ранее – на временно оккупированной части Запорожской области ударом дрона был убит "военный" российского пропагандистского информагентства "РИА Новости" Иван Зуев.



