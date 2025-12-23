logo_ukra

Саркофаг може не витримати: гендиректор ЧАЕС зробив тривожну заяву
Саркофаг може не витримати: гендиректор ЧАЕС зробив тривожну заяву

Гендиректор ЧАЕС наголосив, що у випадку падіння ракети типу «Іскандер» поряд із саркофагом немає жодних гарантій, що захисна споруда збереже цілісність

23 грудня 2025, 20:08
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС може не витримати у разі повторної атаки з боку Росії.

Саркофаг може не витримати: гендиректор ЧАЕС зробив тривожну заяву

Саркофаг над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Фото: з відкритих джерел

Загроза обвалу існує навіть без прямого влучання в захисну конструкцію. Про це заявив генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов, повідомляє France24.

Тараканов зазначив, що відновлення нового безпечного конфайнмента після пошкоджень може тривати від трьох до чотирьох років. За його словами, небезпеку становить не лише пряме попадання ракети чи дрона, а й вибух поблизу об’єкта.

Гендиректор ЧАЕС наголосив, що у випадку падіння, наприклад, ракети типу "Іскандер" поряд із саркофагом немає жодних гарантій, що захисна споруда збереже цілісність. Саме це, за його словами, є ключовим ризиком для об’єкта.

"Якщо ракета або дрон влучить прямо в нього або навіть впаде десь поблизу — наприклад, "Іскандер", не дай Бог. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть. У цьому і полягає головна загроза", — сказав Тараканов.

Керівник станції уточнив, що після останньої російської атаки укриття втратило частину своїх базових функцій. Водночас він запевнив, що радіаційний фон на території ЧАЕС залишається стабільним і не перевищує допустимих норм.

Отвір, утворений унаслідок удару безпілотника, вже тимчасово закрили спеціальним захисним екраном. Однак директор ЧАЕС повідомив, що ще необхідно ліквідувати близько 300 дрібних пошкоджень, які з’явилися під час гасіння пожежі, коли рятувальники пробивали отвори в конструкції. 

Як повідомляв портал "Коментарі", міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінило стан саркофага над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС після російського удару по ньому. Висновки експертів спеціальної місії на станції невтішні – він більше не виконує частину своїх функцій, тобто не забезпечує повноцінного захисту.



Джерело: https://www.france24.com/en/live-news/20251223-russian-strike-could-collapse-chernobyl-shelter-plant-director
