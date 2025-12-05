logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Саркофаг на ЧАЕС не виконує частину функцій після удару РФ: МАГАТЕ заявило про небезпеку
commentss НОВИНИ Всі новини

Саркофаг на ЧАЕС не виконує частину функцій після удару РФ: МАГАТЕ заявило про небезпеку

Росія завдала удару по саркофагу Чорнобильської АЕС у лютому цього року

5 грудня 2025, 23:45
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінило стан саркофага над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС після російського удару по ньому. 

Саркофаг на ЧАЕС не виконує частину функцій після удару РФ: МАГАТЕ заявило про небезпеку

Саркофаг ЧАЕС після удару РФ. Фото: з відкритих джерел

Висновки експертів спеціальної місії на станції невтішні – він більше не виконує частину своїх функцій, тобто не забезпечує повноцінного захисту. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ. 

Минулого тижня фахівці завершили комплексну перевірку стану сталевої арки (NSC), в яку влучив дрон у лютому цього року. Конструкція була зведена для ізоляції зруйнованого реактора та недопущення поширення радіоактивних матеріалів за межі об’єкта. 

У результаті обстеження місія встановила, що саркофаг втратив частину своїх ключових захисних функцій, зокрема здатність до повної ізоляції. Разом з тим, основні несучі елементи та системи контролю стану конструкції не отримали незворотних ушкоджень.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на даху укриття вже виконали обмежені тимчасові ремонтні роботи, однак цього недостатньо.

"Своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки", — наголосив Гроссі.

У МАГАТЕ також рекомендували Україні та міжнародним партнерам зосередитися на посиленні захисту четвертого енергоблоку ЧАЕС. Серед запропонованих кроків — впровадження систем контролю вологості, оновлення програми спостереження за корозією металу та модернізація автоматизованих систем моніторингу стану саркофага.

Нагадаємо, у лютому портал "Коментарі" повідомляв, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. Радіаційний фон не підвищувався — за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття досить суттєві. 



Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-331-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
Теги:

Новини

Всі новини